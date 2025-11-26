TP.HCM: 165 trường học với 50.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vovinam 26/11/2025 09:11

(PLO)- Chào mừng ngày hội 50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam của học sinh xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới sẽ diễn ra vào sáng 30-11.

Màn đồng diễn võ nhạc Vovinam có sự tham gia của 50.000 học sinh đến từ 165 trường học trên địa bàn thành phố, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Màn đồng diễn võ nhạc Vovinam của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: FANPAGE PHÒNG HỌC SINH SINH VIÊN

Trong đó, 5.000 học sinh sẽ đồng diễn trực tiếp tại Công viên Bờ sông, phường An Khánh. 45.000 học sinh còn lại tham gia đồng diễn trực tuyến tại 150 điểm trường khác nhau.

Theo kế hoạch, buổi hợp luyện sẽ diễn ra vào ngày 28-11, tổng duyệt vào ngày 29-11, và đồng diễn chính thức vào sáng 30-11.

Việc tổ chức các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động tri ân, tôn vinh những thành tựu của ngành GD&ĐT TP trong 50 năm; phát động, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên.