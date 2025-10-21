TP.HCM sẽ tổ chức đồng diễn võ nhạc Vovinam vào tháng 11 21/10/2025 21:24

(PLO)- Đồng diễn võ nhạc Vovinam là một trong những hoạt động đặc sắc được UBND TP.HCM tổ chức chào mừng 50 năm GD&ĐT TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào học sinh. Ngày hội 50 năm GD&ĐT TP.HCM chủ đề “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai".

Học sinh TP.HCM tham dự giải vô địch Vovinam. Ảnh: MT

Theo đó, UBND TP sẽ tổ chức đồng diễn võ nhạc Vovinam với sự tham gia của học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn.

Hoạt động này sẽ được kết nối trực tuyến tới 150 điểm cầu các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học để xác nhận kỷ lục Việt Nam

TP.HCM còn tổ chức giải chạy bộ ngành GD&ĐT Edu Run - HCMC với 5000 học sinh THCS, THPT tham dự. Địa điểm xuất phát là công viên bờ sông phường An Khánh với lộ trình 1,5 km.

Chương trình sẽ được tổng duyệt vào ngày 29-11, diễn ra vào ngày 30-11 tại công viên bờ sông, phường An Khánh.

Theo UBND TP, việc tổ chức các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động tri ân, tôn vinh những thành tựu của ngành GD&ĐT TP trong 50 năm; phát động, hình thành phong trào tập luyện thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên.

UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an TP, Đài truyền hình TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, UBND phường An Khánh và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Sở GD&ĐT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động xã hội hoá khác.