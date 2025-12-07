Sinh viên Đà Lạt thảo luận sôi nổi về thế hệ trẻ quảng bá văn hóa Việt 07/12/2025 17:01

(PLO)- Chương trình Tea & Talk diễn ra sáng 7-12 đã thu hút đông đảo sinh viên Đà Lạt tham dự, mở ra không gian trao đổi về bản sắc văn hóa của Gen Z trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Sáng 7-12, tại Trường ĐH Đà Lạt, chương trình Tea & Talk – Gen Z và bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của World T.E.A Fest 2025.

Đông đảo sinh viên Đà Lạt cùng trao đổi về bản sắc văn hóa của Gen Z trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ảnh: VT

Tại chương trình, diễn giả Vũ Đức Trí Thể – chuyên gia tư vấn văn hóa doanh nghiệp – chia sẻ nhiều góc nhìn về hành trình định hình bản sắc của thế hệ Gen Z trong thời đại hội nhập.

Ông cho rằng Gen Z có tư duy số mạnh mẽ, tinh thần độc lập và cởi mở, nhưng cũng đối mặt với áp lực kinh tế, sự thay đổi nhanh của công nghệ và những khó khăn trong gìn giữ nền tảng văn hóa cá nhân.

Diễn giả phân tích năm tầng giá trị hình thành bản sắc văn hóa gồm: Tính nhân bản, tính dân tộc, tính gia đình, tính thế hệ và tính cá nhân. Công nghệ và toàn cầu hóa, theo ông, vừa mở ra cơ hội sáng tạo cho người trẻ, vừa khiến họ dễ mất cân bằng nếu thiếu điểm tựa văn hóa.

Sinh viên Đà Lạt bàn về bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập. Ảnh: PN

Văn hóa trà Việt được nhắc đến như chất liệu giúp Gen Z tìm lại sự tĩnh lặng, nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần và gắn kết với truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi khi sinh viên ĐH Đà Lạt đặt câu hỏi, thảo luận về gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng thương hiệu cá nhân và vai trò của thế hệ trẻ trong quảng bá văn hóa Việt. Dịp này, Miss Cosmo 2024 và các thí sinh Miss Cosmo 2025 cũng giao lưu, chia sẻ hành trình lan tỏa văn hóa với sinh viên.

Theo ban tổ chức lễ hội, sự kiện này hướng đến việc khuyến khích giới trẻ phát huy bản sắc Việt trong quá trình hội nhập quốc tế.