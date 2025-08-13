Nghịch lý giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC 13/08/2025 08:53

(PLO)- Ngày 12-8, dù giá vàng thế giới phiên liền trước đó giảm rất sâu nhưng vàng miếng SJC trong nước không biến động.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá giao ngay tăng 0,1% lên 3.347,34USD/ounce; giá giao hợp đồng kỳ hạn tháng 12 hạ 0,2% xuống 3.399USD/ounce.

Vàng là tài sản được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất định. Ảnh: NGỌC DIỆP

Kỳ vọng hạ lãi suất cơ bản đồng USD lớn dần

Theo thông tin mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ (CPI) tăng 0,2% trong tháng gần nhất sau khi tăng 0,3% trong tháng 6. Tính trong vòng 12 tháng đến hết tháng 7, chỉ số CPI tại Mỹ tăng 2,7%. Các chuyên gia kinh tế trước đó đã dự báo về mức tăng CPI theo tháng là 0,2% và 2,8% trong 12 tháng vừa qua.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, phân tích: “Với các diễn biến mới nhất của chỉ số CPI tại Mỹ, khả năng hạ lãi suất cơ bản đồng USD đang trở nên gần hơn”.

Nhà đầu tư hiện vẫn đang thận trọng và chờ thêm các số liệu kinh tế khác. Nhà đầu tư đang tin tưởng nhiều hơn vào khả năng sẽ có các đợt hạ lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 sau khi số liệu CPI của Mỹ được công bố.

Một số thông tin kinh tế khác được chú ý trong tuần này bao gồm chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI), số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán lẻ Mỹ.

Trong lĩnh vực thương mại, Mỹ và Trung Quốc đã quyết định sẽ kéo dài thời gian hoãn đánh thuế với hàng Trung Quốc thêm 90 ngày. Như vậy, tạm thời hàng Trung Quốc sẽ chưa phải chịu mức thuế cao khi vào Mỹ.

Chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, ông Razan Hilal, cho rằng giá vàng thế giới sẽ vẫn biến động trong biên độ hẹp nếu các thông tin thuế quan diễn biến như hiện nay.

Lãi suất cơ bản đồng USD thấp thường gia tăng sức hấp dẫn của vàng bởi bản thân vàng là loại tài sản không mang lại lợi suất. Giá vàng thường tăng cao trong bối cảnh phát sinh nhiều bất ổn.

Đầu tuần, giá vàng thế giới đã trải qua phiên giảm sốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng ông sẽ không đánh thuế cao với vàng nhập khẩu. Trước đó, trong phiên ngày thứ Sáu tuần trước, thông tin cho thấy Washington sẽ áp thuế cao với vàng nhập khẩu đã đẩy giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai lên những ngưỡng cao kỷ lục.

Giá vàng thế giới hạ sâu, vàng miếng SJC vẫn đứng im

Phiên ngày thứ Ba (12-8) chứng kiến một nghịch lý tại thị trường vàng trong nước khi giá vàng thế giới phiên liền trước đó hạ đến gần 50USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC trong nước hoàn toàn không điều chỉnh trong suốt ngày giao dịch.

Bảng giá vàng SJC các loại đầu giờ sáng nay. Nguồn: SJC

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (13-8) tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 122,70 – 123,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương đương với ngưỡng của đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 116,50 – 119,00 triệu đồng/lượng, (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 116,80 – 119,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,00 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy, sau phiên giảm sâu của giá vàng thế giới vào ngày thứ Hai, giá vàng miếng vàng nhẫn SJC không biến động thì giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu khác hạ từ 300 đến 500 ngàn đồng/lượng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.060 – 26.450 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 50 đồng/USD so với phiên liền trước.