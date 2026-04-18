Người khuyết tật Việt Nam: Tỏa sáng bằng nghị lực, đi xa bằng ý chí 18/04/2026 11:25

(PLO)- Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 2026 nhấn mạnh định hướng hòa nhập, khẳng định người khuyết tật là một trong những nguồn lực đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Ngày 18-4, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban Paralympic Việt Nam, UBND TP.HCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2026 (18-4) với chủ đề “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”.

Buổi lễ thu hút hơn 500 vận động viên khuyết tật cùng gia đình và khoảng 800 học sinh, sinh viên tham dự.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (thứ 3, trái sang) đi bộ "Vì người khuyết tật" trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: BTC

Không đứng yên trong số phận

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: HẢI NHI

Người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn tham gia vào sự phát triển của xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết công tác người khuyết tật thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, với hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, bảo đảm quyền và thực hiện các cam kết quốc tế.

Các chính sách trợ giúp xã hội được triển khai đồng bộ, từ trợ cấp, bảo hiểm y tế đến hỗ trợ học nghề, việc làm; hệ thống phục hồi chức năng được mở rộng. Nhờ đó, nhiều người khuyết tật có điều kiện nâng cao thu nhập, từng bước hòa nhập và khẳng định năng lực.

Thời gian tới, bà Hương khẳng định công tác này sẽ tập trung hoàn thiện chính sách theo hướng hòa nhập, bảo đảm trẻ khuyết tật được phát hiện sớm, được đến trường. Đồng thời, mở rộng cơ hội việc làm và tăng cường hạ tầng, dịch vụ thân thiện, ứng dụng công nghệ và phòng ngừa phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP xác định việc đồng hành, chăm lo người khuyết tật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“TP tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển trên các lĩnh vực” - ông Cường nói.

Bên cạnh đó, ông Cường cho biết phong trào thể dục thể thao người khuyết tật được xác định là điểm sáng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và ý chí vươn lên.

Từ 10 môn với 490 vận động viên năm 2012, đến nay TP có gần 4.000 người tập luyện thường xuyên ở 19 môn; năm 2025 tổ chức nhiều giải đấu cấp TP và quốc gia, đồng thời cử đoàn 111 thành viên tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 tại Thái Lan năm 2026.

“Mỗi vận động viên là một câu chuyện truyền cảm hứng, mỗi thành tích không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là niềm tự hào của TP và cả nước” - ông nói.

Do đó, trong bối cảnh TP.HCM sau hợp nhất với hơn 14 triệu dân, ông Cường cho biết TP sẽ tiếp tục tăng cường chăm lo, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Giới hạn không nằm khiếm khuyết

Cùng với đó, những chia sẻ từ góc nhìn thực tiễn cho thấy rõ hơn nỗ lực và nghị lực của người khuyết tật trong cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cho biết hiện nay Việt Nam có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, khoảng 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp; nhiều trẻ em sinh ra mang khiếm khuyết.

﻿ ﻿ Người khuyết tật phấn khởi tham gia chương trình. Ảnh: HẢI NHI

“Họ có thể không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại tỏa sáng bằng ánh sáng của nghị lực. Họ không đi lại bình thường, nhưng lại đi rất xa trong ý chí; không nói tròn vành rõ chữ, nhưng lại truyền đi những thông điệp mạnh mẽ nhất của cuộc sống” - ông Hiền nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thực hiện nghi thức phát động hoạt động diễu hành “Đi bộ vì người khuyết tật”. Ảnh: HẢI NHI

Trong khuôn khổ chương trình, vận động viên cử tạ người khuyết tật tiêu biểu Lê Văn Công, người giành Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á tháng 1-2026 và Huy chương Bạc Giải vô địch cử tạ châu Á - Thái Bình Dương tháng 4-2026 tại Thái Lan, đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống và khát vọng vượt lên số phận.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm hỏi anh Lê Văn Công. Ảnh: HẢI NHI

Anh nhấn mạnh: “Giới hạn không nằm ở đôi chân, đôi tay hay đôi mắt. Giới hạn nằm ở ý chí và nghị lực của con người”.

Từ trải nghiệm tập luyện và thi đấu của chính mình, Lê Văn Công cho rằng khuyết tật có thể khiến cơ thể gặp hạn chế, nhưng không thể ngăn cản khát vọng vươn lên và chinh phục ước mơ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật và các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, góp phần tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.