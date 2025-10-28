Người mua vàng nên vui với thông tin này 28/10/2025 10:51

(PLO)- Một công ty nghiên cứu của Anh vẫn dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, dự kiến đạt mốc 5.000 USD vào năm 2026.

Bất chấp việc giá vàng thế giới hôm nay (28-10) mất mốc 4.000 USD, Metals Focus, một công ty nghiên cứu của Anh vẫn dự báo giá sẽ đạt 5.000 USD vào năm 2026

Trong báo cáo thường niên có chủ đề "Precious Metals Investment Focus", các chuyên gia phân tích Metals Focus cho rằng sự bất ổn kinh tế liên tục vẫn là yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá vàng trong suốt năm 2026.

Tương tự diễn biến năm 2025, sự bất ổn liên tục xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ và tác động đến kinh tế toàn cầu. Đây dự kiến vẫn là động lực then chốt chi phối tâm lý đối với vàng.

Đồng thời, các nhà phân tích Metals Focus kỳ vọng nhu cầu đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Nguyên nhân là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Căng thẳng thương mại, rủi ro lạm phát và niềm tin mong manh sẽ duy trì nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, căng thẳng tài khóa và nghi ngờ về tính độc lập của Fed sẽ hạn chế sức hấp dẫn của đồng USD.

Việc cắt giảm lãi suất có thể không mạnh mẽ như thị trường kỳ vọng. Tuy nhiên, lợi suất thực tế thấp hơn, căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá vàng lên kỷ lục mới.