Nhận diện nguyên nhân giá vàng thế giới giảm mạnh 23/10/2025 09:02

(PLO)- Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới giảm mạnh xuất phát từ làn sóng chốt lời của nhà đầu tư. Nhà đầu tư tranh thủ bán trước thềm các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 2 tuần. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 1,7% xuống 4.054,34USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 1,1% xuống 4.065,40USD/ounce.

Giá vàng giảm sâu do nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới chứng kiến nhiều phiên giảm sốc

Theo phân tích của các chuyên gia, giá vàng thế giới liên tiếp có nhiều phiên hạ sâu như vậy là bởi không ít nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời trước khi các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này.

Trong năm 2025, giá vàng thế giới đã lập rất nhiều kỷ lục và tăng đến 57% nhờ vào các yếu tố căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất của Mỹ cũng như dòng tiền từ các quỹ đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên sau khoảng thời gian tăng nóng, giá vàng thế giới đã chứng kiến khá nhiều phiên giảm gần đây. Giá vàng thế giới hạ 5,3% trong phiên ngày thứ Ba ngay sau khi lập kỷ lục 4.381,21USD/ounce trong phiên liền trước.

Giám đốc bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, phân tích: “Xét đến việc giá vàng thế giới đã không ngừng tăng nóng trong suốt nhiều tuần qua, cũng không ngạc nhiên khi mà chúng ta chứng kiến hoạt động chốt lời trước thềm báo cáo CPI Mỹ công bố ngày thứ Sáu tuần này”.

Theo tính toán của các chuyên gia, báo cáo về chỉ số CPI Mỹ dự kiến được công bố cuối tuần này nhiều khả năng sẽ cho thấy lạm phát lõi tại Mỹ tháng 9 duy trì ở mức 3,1%. Nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới hiện đang theo dõi diễn biến tình hình địa chính trị trên toàn cầu.

Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh hàng hóa tại ngân hàng Saxo, ông Ole Hansen, phân tích: “Chúng tôi duy trì triển vọng lạc quan với diễn biến giá vàng và giá bạc trong năm 2026, sẽ có khoảng thời gian giá hai loại tài sản quý này điều chỉnh, tuy nhiên rồi sẽ tăng mạnh trở lại”.

Giá vàng miếng SJC giảm sâu

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,00 – 148,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 130,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 145,40 – 147,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 146,00 – 148,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 149,90 – 152,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 26.123 – 26.353 đồng/USD (mua vào – bán ra).