Người mua vàng cần chú ý hàng loạt thông tin này 22/10/2025 16:47

(PLO)-Giá vàng giảm luôn có lý do nên người mua vàng cần phải nắm bắt.

Giá vàng thế giới hôm nay (22-10) chạm mức 4.086 USD/ounce, tương đương 131 triệu đồng/lượng. Cách đây chưa đầy 1 tuần, giá vàng tăng cao nhất mọi thời đại là 4.368 USD/ounce, tương đương 140 triệu đồng/lượng.

Như vậy những người mua vàng lúc giá cao nhất đã mất 9 triệu đồng/lượng ở phiên lao dốc này.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, giá vàng giảm mạnh chủ yếu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, với kỳ vọng thỏa thuận sắp đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng.

Đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư quốc tế. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng "overbought" (mua quá mức, giá tăng cao đến mức có thể sắp đảo chiều giảm), dẫn đến làn sóng bán chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng giá kỷ lục.

"Trước biến động này, lời khuyên cho nhà đầu tư cá nhân là giữ bình tĩnh, tránh bán tháo theo đám đông để hạn chế thua lỗ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư, ưu tiên tài sản dài hạn.

Theo dõi sát dữ liệu lạm phát CPI sắp công bố và chính sách lãi suất Fed, có thể cân nhắc mua thêm nếu giá chạm ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD. Thị trường vàng vẫn tiềm năng tăng dài hạn nhờ bất ổn toàn cầu, nhưng những đợt giảm ngắn hạn có thể kéo dài" - tiến sĩ Tuấn Anh khuyến nghị.

PGS.TS Võ Đình Trí, Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm tới giờ, vàng đã tăng khoảng 60%. Trong khi đó các chỉ số phân tích kỹ thuật đều cho thấy ở mức Fomo (nhà đầu tư vội vàng mua vào khi thấy giá tăng mạnh) gần như cực điểm.

Thị trường vàng đã quá nhiệt, giá tăng quá nhanh so với tốc độ hợp lý, cho thấy áp lực bán tiềm tàng rất lớn. Do đó, giá vàng quay đầu đảo chiều không có gì lạ.

Đợt giảm giá này được coi là cần thiết để hạ nhiệt thị trường và tạo cơ hội mua vào lành mạnh cho các nhà đầu tư dài hạn.

Theo Gold Price, dù giá vàng lao dốc, nhưng người mua vàng vẫn lãi lớn. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 813 USD/ounce, tương đương 26 triệu đồng/lượng.