Nhiều điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước 04/03/2025 12:44

(PLO)- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định đặc xá năm 2025 với nhiều điểm mới so với năm 2024.

Sáng 4-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND Tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VGP

Chính sách khoan hồng

Theo đó, nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến 30-4-2025.

Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh: “Bằng các Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Theo ông Hà, từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội.

Kết quả các đợt đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao; tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về số lần đặc xá trong năm 2024, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước quyết định. Đặc xá một đợt hay hai đợt do Chủ tịch nước quyết định việc này, khi Chủ tịch nước có quyết định thì sẽ có thông báo chính thức. Trước mắt trong dịp 30-4, Chủ tịch nước đã có quyết định số 266 ngày 3-3 cho những phạm nhân đủ điều kiện đợt này.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Về số phạm nhân dự kiến có đủ điều kiện đặc xá lần này, theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, tính đến ngày 31-1-2025, tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ của công an các đơn vị địa phương là hơn 197.000 phạm nhân. Căn cứ vào điều kiện trong Quyết định của Chủ tịch nước thì Hội đồng đặc xá Trung ương giao cho cơ quan chức năng tiến hành rà soát, các trường hợp đủ điều kiện để xem xét quyết định”.

Nhiều điểm mới so với năm 2024

Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin nhiều điểm mới trong Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm nay.

Cụ thể, về thời gian chấp hành án phạt tù, theo quy định thời gian được xét đặc xá là đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp phạt tù có thời hạn (năm 2024 thì phải chấp hành ½ thời gian) và ít nhất đã chấp hành án 14 năm đối với trường hợp tù chung thân mà đã giảm xuống tù có thời hạn (năm 2024 quy định phải ít nhất 15 năm).

Điểm mới thứ hai là các trường hợp có nhiều tình tiết ưu tiên được quy định trong khoản 3, Điều 3 của Quyết định của Chủ tịch nước. Thời gian chấp hành án phạt tù được ít nhất ¼ thời gian đối với trường hợp tù có thời hạn (năm 2024 quy định ít nhất 1/3), ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (năm 2024 quy định ít nhất 13 năm).

Đối với trường hợp không được đề nghị đặc xá, năm nay có quy định trường hợp thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là trên 8 năm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Đặc xá và trên 10 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 11 của Luật Đặc xá...