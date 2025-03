Truy tố nam thanh niên đổi 12 tờ vé số giả lấy tiền thật 04/03/2025 12:25

(PLO)- Do không có tiền tiêu xài, bị can Nguyễn Hồng Tiến đã dùng 12 tờ vé số giả để đổi lấy 12 triệu đồng tiền thật; do sợ bị phát hiện, Tiến đã vứt bỏ 38 tờ vé số giả còn lại.