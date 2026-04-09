Ông Khuất Việt Hùng thôi giữ chức Chủ tịch Hanoi Metro theo nguyện vọng cá nhân 09/04/2026 15:49

(PLO)- Ông Khuất Việt Hùng vừa được UBND TP Hà Nội cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 9-4, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I-2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Theo Quyết định số 1389 của UBND TP Hà Nội, ông Khuất Việt Hùng (SN 1974) được cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15-4-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (phải) trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Khuất Việt Hùng (trái).

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội giao ông Lê Bằng An (SN 1975), Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Hanoi Metro, phụ trách Hội đồng thành viên công ty cho đến khi kiện toàn, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định.

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội được thành lập năm 2014, có chức năng quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thủ đô. Hiện doanh nghiệp này đang trực tiếp quản lý, vận hành hai tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội.