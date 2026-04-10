Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng 10/04/2026 12:13

(PLO)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025–2030, thay ông Lê Tiến Châu vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 10-4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Ngọc Châu. Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ông Lê Ngọc Châu giữ vị trí Bí thư Thành ủy Hải Phòng sau khi ông Lê Tiến Châu, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (phải) trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị cho ông Lê Ngọc Châu (trái), giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HP

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc chuẩn y, chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng được thực hiện trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết trên các cương vị công tác, ông Châu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tập thể tín nhiệm. Việc Bộ Chính trị giao trọng trách lần này nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, liên tục trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP. Ông Ngọc đề nghị các cơ quan, ban, ngành của TP Hải Phòng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ để ông Lê Ngọc Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Ông Châu cam kết tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Đồng thời, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HP

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định sẽ kiên trì phương châm hành động “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về phát triển TP, ông Châu khẳng định sẽ tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, lấy công nghệ cao và kinh tế biển làm nền tảng. TP sẽ phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải gắn với ứng dụng công nghệ cao; xây dựng hệ thống cảng biển, logistics hiện đại theo hướng cảng xanh và thông minh.

Đồng thời, TP tập trung hoàn thành Quy hoạch chung với tầm nhìn chiến lược, hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương của khu vực Đông Á.