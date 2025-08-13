Ông Trump tính kiện Chủ tịch Fed 13/08/2025 09:09

(PLO)- Nhà Trắng xác nhận ý định của Tổng thống Trump kiện Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell và cho biết đích thân ông Trump sẽ tự thực hiện các bước đi tiếp theo.

Nhà Trắng đã xác nhận ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc khởi kiện Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell nhưng từ chối đi vào chi tiết kế hoạch, đài CNN đưa tin.

“Tôi đang cân nhắc cho phép tiến hành một vụ kiện lớn chống lại ông Powell vì công tác quản lý tồi tệ và vô cùng thiếu năng lực mà ông ấy đang làm trong việc quản lý xây dựng toà nhà Fed” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 12-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed - ông Jemore Powell (phải) khi đi thị sát công trình cải tạo toà nhà Fed ở thủ đô Washington hôm 24-7. Ảnh: AFP

Ông Trump chỉ trích việc Fed chi ngân sách tới 3 tỉ USD để cải tạo trụ sở Fed ở thủ đô Washington D.C là “không ổn chút nào” vì ông cho rằng toà nhà “lẽ ra chỉ cần sửa chữa với 50 triệu USD”.

Tổng thống Trump cũng kêu gọi ông Powell “phải hạ lãi suất ngay bây giờ”, cáo buộc rằng ông Powell và hội đồng thống đốc Fed đang cản trở các bước tiến kinh tế mà Nhà Trắng nỗ lực xây dựng.

Người phát ngôn Nhà Trắng - bà Karoline Leavitt cùng ngày 12-8 xác nhận Tổng thống Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Fed.

Khi được hỏi về ý định kiện Chủ tịch Fed, bà Karoline Leavitt từ chối đi vào chi tiết vấn đề này mà chỉ nói rằng “đó là điều mà tổng thống muốn nói” và cho biết Nhà Trắng sẽ để cho Tổng thống Trump tự mình thực hiện các động thái tiếp theo.

Cố vấn thương mại cho Tổng thống Trump - ông Peter Navarro tin rằng một vụ kiện “chắc chắn” sẽ giải quyết được vấn đề của dự án cải tạo toà nhà Fed.

Công trình cải tạo toà nhà Fed đã trở thành tâm điểm trong những bất đồng giữa ông Trump và ông Powell. Ông Trump đã tới thăm công trường hồi tháng 7 nhưng sau đó vẫn giữ nguyên lập trường chỉ trích khoản chi của Fed.

Ông Powell và Fed chưa có bình luận sau các phát ngôn từ Tổng thống Trump và Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi ông Powell từ chức hoặc úp mở việc sa thải ông Powell.