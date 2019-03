12 năm tù cho cựu CSGT gọi giang hồ đánh chết người

Sau hai ngày xét xử, chiều 21-3, TAND TP.HCM đã tuyên án cựu CSGT Phạm Sỹ Hoài Như (từng công tác tại Đội CSGT Công an quận Tân Bình, TP.HCM) kêu giang hồ đánh chết người.Theo đó, toà tuyên phạt Như và đồng phạm Nguyễn Minh Chung mỗi người 12 năm tù (VKS đề nghị mức từ 11 đến 13 năm tù), ba đồng phạm còn lại từ năm đến 11 năm tù.



Các bị cáo tại phiên xử.

HĐXX đồng tình với VKS đã truy tố năm bị cáo về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chín (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã bị đánh chết vào đêm 25-6-2014.

Theo HĐXX, lời khai tại tòa, sơ đồ hiện trường và kết luận giám định pháp y cùng nhiều chứng cứ khác đủ “sức mạnh” kết tội các bị cáo. Trong đó, cựu thượng úy CSGT đóng vai trò chủ mưu; bốn bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.

Hành vi gây thương tích của các bị cáo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng - nạn nhân tử vong. Dù là tổ trưởng, tổ tuần tra CSGT nhưng bị cáo Như lại gọi người đến hành hung người dân. Đây là những hành vi coi thường sức khoẻ, tính mạng người khác. Vì vậy, HĐXX nhận thấy cần áp dụng tính chất côn đồ khi xem xét mức án.

Bên cạnh đó, HĐXX xét thấy bị cáo Chung xúi giục bị cáo Hạnh (chưa đủ tuổi thành niên) phạm tội. Hơn nữa, Chung có tiền án chưa được xóa án tích. Chính vì vậy, pháp luật đủ căn cứ áp dụng tình tiết tái phạm nguy hiểm đối với bị cáo Chung.



Nghiên cứu kết luận giám định pháp y, cấp sơ thẩm cho rằng không đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội giết người. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do chấn thương bụng kín gây vỡ ruột non – suy hô hấp cấp do sặc chất chứa trong dạ dày.

Tháng 9-2014, Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP HCM) có văn bản giải thích rằng hành vi của Hạnh dùng tay đánh vào vùng dưới sườn, hông trái; Vững dùng chân đá vào hông nạn nhân là nguyên nhân tử vong...

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cáo Như và Chung mức án từ 11-13 năm tù, Vương và Vững 8-9 năm tù, Hạnh 5 năm 6 tháng tù bằng thời hạn tạm giam.

Trước đó, vào tháng 9-2016, bị cáo Như từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích, bốn bị cáo còn lãnh các mức án 5-12 năm tù cũng về tội này. Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho vợ nạn nhân hơn 141 triệu đồng (đã trừ đi 100 triệu đồng bị cáo Như đã bồi thường trước đó); cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân 2 triệu đồng/tháng/trẻ cho đến khi đủ 18 tuổi. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại.