Giám sát công vụ nhìn từ vụ YouTuber quay phim CSGT

“Công an địa phương sẽ xử lý theo pháp luật” Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã nhận được báo cáo của Đội CSGT Phú Lâm về vụ việc này. Chúng tôi khẳng định việc lực lượng CSGT dựng cọc tiêu, tổ chức kiểm tra chuyên đề trong sự việc trên là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. CSGT được dừng phương tiện ở vị trí thích hợp để kiểm tra. Người dân được quyền giám sát nhưng không được làm cản trở hoạt động của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Việc giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo Thông tư 67/2019 của Bộ Công an phải đảm bảo điều kiện theo quy định. Người dân có quyền giám sát nhưng chỉ được đứng ngoài khu vực cô lập, tức là khu vực ngoài cọc tiêu để giám sát bằng hình thức ghi âm, quay phim… Và chỉ được quyền giám sát chứ không được quyền kiểm tra kế hoạch. Người dân có thể lên trang thông tin điện tử hoặc đến trụ sở đơn vị để xem thông tin được niêm yết tại đây. Đây không phải là lần đầu tiên CSGT TP.HCM gặp tình huống này. Trong các trường hợp tương tự, CSGT đều giải thích cho người dân hiểu, đảm bảo ứng xử nhã nhặn với người dân. Về vụ việc này, Phòng CSGT để cho công an địa phương xử lý theo đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM