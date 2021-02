Hầu tòa vì chuyện... con gà, con heo

Chồng nhậu, vợ đi gọi về nhưng bị đánh Nguyên đơn là bà M. trình bày: Lúc 15 giờ 50 ngày 14-2-2020, bà đến ngõ nhà bà hàng xóm kêu chồng về do chồng bà đang nhậu ở đây. Khi kêu chồng về, bà bị con rể bà hàng xóm (tên H.) có lời lẽ thô tục xúc phạm bà. Ngoài ra, người này còn dùng hai tay bóp cổ bà, nắm kéo bà lên khỏi mặt đất rồi hạ xuống, đánh mạnh liên tiếp vào đầu, mặt, vai, sau gáy bà đến khi bà ngất xỉu mới dừng lại. Bà được đưa đến điều trị tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán bà bị chấn động, chấn thương vùng đầu, cằm, cổ, vai, cánh tay do bị đánh. Sự việc được công an xã giải quyết và anh H. bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội. Qua hòa giải, thương lượng ở địa phương, anh H. không có thiện chí bồi thường cho bà. Nay bà yêu cầu tòa án giải quyết buộc anh H. bồi thường cho bà hơn 56 triệu đồng tiền điều trị, phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần, mất tài sản là một chiếc bông tai bằng vàng 18K… Bị đơn là anh H. thì trình bày: Khi bà M. đến gọi chồng về, bà này có những lời lẽ không phải với gia đình anh. Trong lúc nóng giận, anh có dùng tay đánh bà M. ba bạt tai vào đầu nhưng không gây thương tích gì nặng cho bà. Sau đó anh có thiện chí hòa giải, bồi thường cho bà chi phí điều trị đợt 1 nhưng bà M. không thống nhất… Nay anh chỉ đồng ý bồi thường tiền điều trị ban đầu, thiệt hại do thu nhập bị mất trong 10 ngày, bồi dưỡng sức khỏe 10 ngày, tổng cộng hơn 6,8 triệu đồng. Xử sơ thẩm, TAND huyện Cờ Đỏ (tp Cần Thơ) buộc anh H. phải bồi thường cho bà M. hơn 9,8 triệu đồng. Các yêu cầu khác do không có căn cứ, chứng từ… nên tòa không xem xét. Sau đó, bà M. kháng cáo. TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, nhận định án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, bà M. kháng cáo nhưng không trình bày được các chứng cứ mới nên bác kháng cáo, giữ y bản án sơ thẩm.