Hot girl 9X hầu tòa vì giữ hàng cấm trong người

Theo cáo trạng, khoảng 7h sáng ngày 22-12-2018, My được một người đàn ông cho bốn gói ni-lon đựng ma túy tổng hợp dạng đá (khối lượng 0,7776 gam, là Methaphetamine). Có ma túy, My cất giấu ở trong người chờ thời cơ sử dụng.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, khi đi cùng một người bạn trên đường ĐT 550 thuộc thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà để về TP. Hà Tĩnh thì Huyền My bị Công an huyện Thạch Hà kiểm tra, phát hiện.



Bị cáo My tại tòa

Riêng người bạn đi cùng My do không biết việc bạn gái cất dấu ma túy trong người, nên vô can.

Được biết, năm 2017, My bị Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy khi bị cáo này đang mang thai 4 tháng.

Trong vụ này khi bị bắt vào ngày 22-12, My đang nuôi con nhỏ mới 15 tháng tuổi, nhưng thường gửi con cho bà ngoại để vào thuê trọ ở TP. Hà Tĩnh sinh sống và theo nhóm bạn tụ tập để sử dụng ma túy.