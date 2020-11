Thiếu niên bắt, trói bé 5 tuổi lãnh 15 năm tù

Ngày 19-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, do Hoàng chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX buộc bố, mẹ của Hoàng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 169 triệu đồng.

Thời điểm gây án, Hoàng đang học lớp 11. Nạn nhân tử vong là cháu Trần Hồ Văn Đô (5 tuổi, ngụ cùng xã).



Bị cáo Đào Ngọc Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ chiều 7-6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy cháu Độ về, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.



Gia đình đã trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Kết quả trích xuất camera nhà dân cho thấy trước khi cháu Đô mất tích, Hoàng có dẫn và chở cháu rời làng.

Hai ngày sau, người dân tìm thấy thi thể cháu Đô bị trói, bỏ đói gần căn nhà hoang ở cách nhà khoảng 6 km.

Theo kết luận điều tra, chiều hôm xảy ra vụ việc, cháu Đô đến nhà Hoàng chơi rồi rủ bị cáo đi bắt con ve ve. Hoàng chở cháu Đô ra Trường tiểu học Quỳnh Tam bắt ve rồi chở cháu về nhà Hoàng chơi.

15 phút sau, Hoàng nói đi chơi thì cháu Đô xin đi cùng. Hoàng vào nhà lấy một bì xác rắn, một quả chanh, một cuộn băng dính, hai cái xúc xích, ba gói khoai tây chiên, hai thỏi kẹo bỏ trong cốp xe máy của mẹ.

Lúc đó, trong cốp xe máy đã có sẵn một con dao, hai đôi găng tay. Hoàng lấy chiếc áo chống nắng của mẹ mặc cho cháu Đô.



Rất đông người thân, người dân đến tham dự phiên tòa.

Hoàng dùng chiếc xe máy trên chở cháu Đô đến căn nhà hoang ở bìa rừng Bồ Bồ thuộc Tổng đội TNXP 6 (cũ).

Hoàng mở cốp xe máy lấy toàn bộ đồ trong cốp xe đưa vào căn nhà hoang rồi rủ cháu Đô chơi trò bịt mắt đoán đồ thức ăn.

Sau đó, Hoàng tiếp tục dùng áo, găng tay bịt mắt cháu và dùng băng kính trói cháu Đô rồi bế cháu đi sâu vào trong rừng cạnh khe nước đang chảy.

Hoàng buộc người cháu Đô vào bụi cây rừng, thu dọn dao và đồ dùng rồi một mình đi xe máy về nhà.

Tối cùng ngày, Hoàng quay trở lại thấy cháu Đô đã rơi xuống dưới bờ khe, sát nước. Hoàng sợ cháu rơi xuống nước nên đã dùng cây leo trong rừng quấn quanh người cháu rồi đi về.

Chiều 8-6, Hoàng chở bạn học là cháu Phạm Văn Thế (học lớp 11) vào khu vực căn nhà hoang. Đến nơi, Hoàng nói Thế đứng ngoài rồi đưa bánh mì, xúc xích, sữa đến chỗ đang trói cháu Đô.

Thấy nạn nhân đã tử vong, Hoàng cởi trói và đẩy thi thể xuống khe nước. Sau đó, Hoàng cùng bạn trở về.

Ngày 9-6, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc. Hoàng khai nhận hành vi và dẫn công an đến hiện trường. Kết luận giám định cho thấy cháu Đô tử vong do ngạt đường hô hấp do ngạt mũi, miệng và chẹn cổ.

Hoàng khai bắt giữ cháu Đô là để đòi tiền chuộc gia đình cháu. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định gia đình cháu Đô không nhận được thông tin đe dọa, đòi tiền chuộc nào từ Hoàng hay bất cứ người nào khác. Vì vậy chưa đủ cơ sở kết luận hành vi của Hoàng phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thế là người đi cùng Hoàng ra căn nhà hoang nhưng không biết việc làm của Hoàng. Sau khi về nhà, nghi ngờ Hoàng liên quan đến việc cháu Đô mất tích nên Thế đã báo cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm đã báo lại cho công an. Vì vậy Thế và cô giáo chủ nhiệm không phạm tội.

Tại tòa, Hoàng khai ban đầu không có ý định bắt cóc tống tiền. Sau đó, khi đưa cháu Đô đến căn nhà hoang thì Hoàng mới nảy sinh ý định và thực hiện trói cháu Đô lại để tống tiền bố mẹ cháu.

Số tiền Hoàng ý định đòi gia đình bị hại khoảng 12-20 triệu đồng. Việc nảy sinh ý định trói để tống tiền Hoàng xem và thực hiện làm theo các video Hoàng đã xem trên mạng xã hội.

Đứng trước bục khai báo khóc, bị cáo khóc, thể hiện sự ân hận, rồi quay lại cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.