Vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ bé gái và khoảng mờ pháp lý

Ủy ban Tư pháp giám sát vấn đề phòng, chống tội phạm tình dục Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ mời TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ LĐ-TB&XH và một số ngành liên quan cùng làm việc để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Hoạt động giám sát này được triển khai ngay vào thời điểm xảy ra nhiều vụ quấy rối, xâm hại tình dục gây bức xúc dư luận. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng cho biết năm 2017, cơ quan này đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức. Qua làm việc, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và khối tư pháp đã đánh giá những lỗ hổng trong pháp luật và thực thi. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tư pháp đã kiến nghị nhiều giải pháp. Ông Hồng nói: “Nay trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến xâm hại tình dục thì chúng tôi thấy cần phải họp để đánh giá xem các kiến nghị của mình đã được thực hiện, triển khai đến đâu; nếu có chậm trễ, vướng mắc thì tại sao và giải pháp cho thời gian tới. Cuộc họp sẽ mời các đại biểu Quốc hội có quan tâm, am hiểu tới lĩnh vực này. Do đó nội dung được đề cập có thể không chỉ dừng lại ở kết quả, kiến nghị lần trước mà mở rộng sang cả các biện pháp hành chính liên quan đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục”. NGHĨA NHÂN Hôn trẻ em là quấy rối tình dục, bị phạt tù Hầu hết pháp luật các nước đều thừa nhận hành vi ép hôn là một dạng tội phạm quấy rối tình dục (QRTD) và bị phạt nặng, nhất là khi người bị hại là trẻ em. Thậm chí tòa án có thể ban hành lệnh cấm “yêu râu xanh” không được tiếp xúc với trẻ em. Tại Canada, các hành vi như động chạm đến thân thể, bộ phận nhạy cảm hoặc có các lời nói, cử chỉ ám chỉ đến các hoạt động tình dục mà không được sự đồng ý của nạn nhân đều bị coi là QRTD. Với nạn nhân dưới 16 tuổi, nếu hành vi quấy rối ít nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến hai năm tù giam; trong khi các hành vi QRTD nghiêm trọng có thể bị phạt từ một đến 14 năm tù giam. Tại Mỹ, luật quy định việc động chạm đến thân thể người khác mà không được cho phép nhằm thỏa mãn nhục dục hay có lời nói, cử chỉ mang tính nhục dục xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tù đến hai năm và phạt tiền đến 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng), kèm theo các hình thức quản chế liên tục sau khi ra tù, thậm chí người phạm tội có thể bị cấm tiếp xúc trẻ em. Tại Úc, dù mỗi bang có hình phạt khác nhau về hành vi QRTD nhưng tựu trung lại kẻ quấy rối có thể phải chịu án phạt lên đến 12 năm tù giam hoặc thậm chí 20 năm tù giam nếu tòa xét thấy tính chất nghiêm trọng. ĐẠI THẮNG Gia đình cháu bé không yêu cầu vẫn khởi tố được Khoản 1 Điều 155 BLTTHS (về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại) quy định: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của BLHS khi có yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại là người dưới 18 tuổi. Quy định liệt kê này không có tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146 BLHS), tức là việc khởi tố không phụ thuộc vào ý kiến của gia đình cháu bé mà phụ thuộc vào việc chứng cứ có đủ hay không.