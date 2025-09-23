Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tin rằng Việt Nam sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA 23/09/2025 16:06

Sáng 23-9, tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA do Bộ Tài chính tổ chức. Buổi tọa đàm nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới.

Tham dự toạ đàm có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,… và các cơ sở đào tạo, tập đoàn, công ty về công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Về phía NVIDIA có Phó Chủ tịch Tập đoàn Marc Hamilton, Giám đốc NVIDIA APAC SOUTH Dennis Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VRDC Steven Truong...

Theo Chinhphu.vn, tại tọa đàm, đánh giá cao việc NVIDIA chọn TP.HCM tổ chức sự kiện NVIDIA AI Day, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần đưa Việt Nam đặt chân lên bản đồ các trung tâm phát triển AI của thế giới.

Báo cáo tại tọa đàm cho thấy, kể từ thỏa thuận hợp tác ký tháng 12-2024, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng, hệ sinh thái khởi nghiệp AI, kết nối đào tạo... thông qua đầu mối là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về phát triển nền tảng AI, đào tạo nhân lực công nghệ. Ảnh: VGP/Thu Sa

Trên tinh thần đó, người đứng đầu đoàn công tác của Chính phủ đã vạch ra 7 định hướng hợp tác lớn. Trọng tâm là đề nghị NVIDIA không chỉ là đối tác mà còn là một nhà đầu tư chiến lược, cùng Việt Nam thực hiện Nghị quyết 57, tạo nền tảng cho một cuộc bứt phá về khoa học công nghệ.

Việt Nam mong muốn NVIDIA hỗ trợ phát triển một nền tảng AI có chủ quyền, tham gia hoàn thiện khung pháp lý mà trước mắt là xây dựng Luật AI trình Quốc hội, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc cần sớm xác định các lĩnh vực ưu tiên để triển khai ngay các chương trình hợp tác cụ thể, đồng thời mở rộng Quỹ Học bổng Jensen Huang cho sinh viên, kỹ sư Việt Nam.

Phía Việt Nam cũng cam kết đang đi những bước đi mạnh mẽ khi đã ban hành hàng loạt chiến lược quốc gia về bán dẫn, AI, cùng đề án đào tạo 50.000 kỹ sư. Chính phủ cũng đang thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số" để phổ cập kỹ năng AI cho toàn dân.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA, như Chủ tịch Jensen Huang đã từng khẳng định. Bộ Tài chính được giao làm đầu mối để nhanh chóng biến những thỏa thuận này thành các dự án cụ thể, hiệu quả.