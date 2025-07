Quen 2 bạn trai, trong bữa nhậu, cô gái khiến 1 người tử vong, 1 người hỏng mắt 22/07/2025 21:16

Ngày 22-7, tại cơ sở phường Bà Rịa, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Ánh Ngọc (28 tuổi) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 7-2024, Ngọc chung sống như vợ chồng với anh N.T.Th (31 tuổi) tại xã Ngãi Giao, TP.HCM (trước là thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khoảng 13 giờ ngày 30-12-2024, Ngọc và anh Th. cùng nhậu tại nhà thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tức giận vì bị chửi, Ngọc đã lấy một con dao đâm anh Th. khiến anh tử vong. Ngọc sau đó bị bắt tạm giam Ngọc để điều tra về hành vi giết người.

Cùng ngày trên, Cơ quan CSĐT cũng đã nhận đơn của anh H.A.T (30 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao) trình báo về việc năm 2018 bị Ngọc dùng dao chém gây thương tích dẫn tới hỏng một bên mắt. Sau đó, Cơ quan CSĐT đã thụ lý đơn để giải quyết, điều tra.

Đến ngày 6-2-2025, Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc về tội cố ý gây thương tích. Nhưng sau đó xét tính chất, mức độ và hành vi của Ngọc, vụ án đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để điều tra. Cơ quan CSĐT đã thay đổi tội danh từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người và nhập 2 vụ án thành một để tiến hành điều tra theo quy định.

Bị cáo Ngọc tại tòa. Ảnh: TG

Theo đó, ở vụ án thứ 2, từ nửa đầu năm 2018, giữa anh T. và Ngọc có quan hệ tình cảm. Tối 6-9-2018, anh T. cùng nhóm bạn đi dự tiệc sinh nhật về và tiếp tục ghé đến quán nhậu tại xã Ngãi Giao để nhậu tiếp.

Tại đây, anh T. rủ Ngọc đến nhậu cùng, Ngọc rủ thêm một người bạn trai khác đi cùng đến. Khi Ngọc và bạn đến quán nhậu thì bạn của anh T. bỏ đi, còn mình anh ngồi nhậu với Ngọc và bạn Ngọc.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh T. nói Ngọc đi về nhưng Ngọc không chịu về mà tiếp tục ngồi nhậu với bạn nên giữa anh T. và Ngọc phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau. Anh T. dùng chân đạp vào vai Ngọc làm Ngọc bị té ngã.

Bực tức, Ngọc đi đến khu bếp của quán lấy một con dao đi ra. Thấy vậy, anh T. và bạn của Ngọc bỏ chạy ra ngoài đường. Ngọc đuổi theo, chém trúng hai nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh T. Thấy anh T. bị thương tích và chảy máu thì Ngọc vứt bỏ dao lại hiện trường rồi bỏ đi. Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Anh T. sau đó được cứu chữa kịp thời nhưng cũng bị đa thương tích, mù mắt, tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%.

Qua đánh giá diễn biến sự việc, tính chất hành vi do Ngọc thực hiện, kết quả giám định và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, ngày 14/3/2025, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra tiến hành các thủ tục thay đổi tội danh đối với hành vi của Ngọc từ tội “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người” để tiến hành điều tra theo quy định.

Tại phiên tòa, Ngọc nhận tội và khai do đã uống rượu không kiểm soát được nên đã có những hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các bị hại. HĐXX nhận định hành vi của Ngọc là nguy hiểm cho xã hội, sử dụng rượu bia, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thể hiện sự xem thường pháp luật…

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ của Ngọc để tuyên mức án như trên.