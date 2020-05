Đến lượt Canada đòi Trung Quốc trả lời về nguồn gốc COVID-19

Theo đài CTV News, ông Trudeau đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo hàng ngày hôm 13-5.

Phát biểu của ông là nhằm đáp lại câu hỏi về một bài báo của tờ The Globe and Mail, trong đó dẫn lời Đại sứ Canada tại Bắc Kinh Dominic Barton nói rằng Trung Quốc đang khiến các nước khác xa lánh, và đang làm tổn thương thiện chí của chính mình khi các nhà ngoại giao nước họ vận dụng một cách tiếp cận nặng tay khắp thế giới.



Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: CBC

Bài báo cho biết ông Barton cũng đang ủng hộ một cuộc đánh giá nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sau khi tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 do virus này gây ra kết thúc.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc WHO che đậy các khía cạnh ban đầu của đợt bùng phát dịch và nói rằng Trung Quốc ban đầu đã che giấu thông tin về nó với tổ chức này.

Gần đây, Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã đưa ra một giả thuyết chưa được chứng minh rằng một phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là nguồn gây đại dịch.



Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton. Ảnh: BLOOMBERG

Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa, ông Cong Peiwu, gần đây đã nói với báo chí Canada rằng trong khi Mỹ đang “bôi nhọ” đất nước ông về dịch COVID-19 thì Trung Quốc đánh giá cao sự hợp tác “với cái đầu lạnh” của Canada trong việc đối phó đại dịch toàn cầu.

Mặc dù vậy, hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, đã bị giam giữ tại Trung Quốc trong hơn 500 ngày vì những cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia, làm gia tăng căng thẳng giữa Ottawa và Bắc Kinh.

Họ đã bị cầm giữ vào tháng 12-2018 sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei, theo lệnh yêu cầu của Mỹ, đẩy quan hệ Trung - Canada xuống một mức thấp mới.

Trong cuộc họp báo hôm 13-5, Thủ tướng Trudeau tỏ ý cho biết Canada sẽ thúc ép Bắc Kinh trả lời về COVID-19 vào thời điểm thích hợp.

“Tôi nghĩ rõ ràng có nhiều câu hỏi cho các nước xung quanh nguồn gốc (đại dịch COVID-19) và hành vi của họ trong những ngày đầu về tình hình COVID-19, đặc biệt là các câu hỏi cho Trung Quốc sẽ được đưa ra trong những tháng tới để chúng tôi có thể có câu trả lời” - nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh.

Ông Trudeau cũng nói thêm rằng sự lây lan dịch COVID-19 đòi hỏi một sự phối hợp ứng phó quy mô toàn cầu. Thủ tướng Canada nói các nước "đang hỗ trợ nhau tiến về phía trước" trong giai đoạn khó khăn này.

Canada thu hồi khẩu trang KN95 của Trung Quốc

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Y tế Canada vừa đưa ra thông báo thu hồi khẩu trang KN95 do hơn một chục công ty Trung Quốc sản xuất do chúng “gây rủi ro sức khỏe và an toàn cho người sử dụng”.



Khẩu trang N95. Ảnh: BNN

KN95 là tên Trung Quốc đặt cho sản phẩm khẩu trang loại N95, được xem là chuẩn mực đối với các thiết bị bảo vệ cá nhân, được các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 sử dụng do chúng hiệu quả hơn nhiều so với khẩu trang y tế thông thường hoặc vải.

Theo đài CBC, trong thông báo gửi đến các công ty nhập khẩu và phân phối hôm 12-5, Cơ quan Y tế Canada cảnh báo một số khẩu trang KN95 do Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia (NIOSH) thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) không lọc được 95% bụi mịn và vi khuẩn như yêu cầu. Cá biệt, một số khẩu trang KN95 chỉ lọc được 1%.

Thông báo của cơ quan trên không cho biết bao nhiêu khẩu trang KN95 đã được nhập khẩu vào Canada.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm 66 công ty Trung Quốc bán khẩu trang y tế sang Mỹ do chất lượng quá thấp.