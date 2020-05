Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có phát ngôn đầu tiên về cáo buộc ông liên quan tới một vụ tấn công tình dục được cho là đã xảy ra cách đây gần 30 năm, hãng tin Reuters cho hay.

Tháng 4 năm ngoái, một người phụ nữ tên Tara Reade - từng làm việc với ông Biden từ tháng 12-1992 đến tháng 8-1993 - đã công khai cáo buộc ông Biden đã quấy rồi tình dục bà. Đến tháng 3 năm nay, bà tiếp tục cáo buộc ông Biden đã tấn công tình dục bà vào năm 1993.

Kênh MSNBC thông báo trên Twitter rằng kênh này sẽ có bài phỏng vấn ông Biden về vấn đề này trong ngày 1-5. Nếu buổi phỏng vấn thực sự diễn ra, đây sẽ là bình luận đầu tiên của ông Biden về cáo buộc nhắm vào mình.



Cựu Phó Tổng thống - ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2020 - ông Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Đội ngũ tranh cử của ông Biden chưa có bình luận về thông báo này của MSNBC. Reuters cũng chưa thể liên hệ với bà Reade hay người đại diện của bà để phỏng vấn liên quan đến kế hoạch trả lời phỏng vấn của ông Biden.

Phía ông Biden phủ nhận tất cả cáo buộc

Một số cơ quan truyền thông ở Mỹ đã đưa tin về các bình luận của người thân bà Reade về vụ việc.

Bà Reade cho biết sau khi vụ việc xảy ra, bà đã khiếu nại về hành vi của ông Biden đến ba phụ tá của ông Biden, song lúc đó bà chỉ mô tả với họ rằng ông Biden đã "quấy rối tình dục" chứ không phải "tấn công tình dục".

Báo The New York Times và báo The Washington Post đã phỏng vấn một người bạn của bà Reade. Người này cho biết bà Reade đã kể cho mình nghe vụ việc liên quan tới ông Biden từ năm 2008. Thay mặt bà Reade, anh trai bà xác nhận vụ việc với báo The Intercept. Một hàng xóm cũ của bà Reade cũng xác nhận với trang tin Business Insider về hành vi tấn công tình dục của ông Biden.

Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử và các phụ tá của ông Biden luôn phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng những điều nữ phụ tá kia nói chưa bao giờ xảy ra.

Ngoài ra, trong năm 2019, còn có bảy phụ nữ khác tố cáo ông Biden đã có những hành vi không đúng mực như ôm, hôn hoặc chạm vào những vị trí khiến họ "không thoải mái".

Phía ông Biden phủ nhận tất cả cáo buộc trên.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden đã công khai một tuyên bố của một người tên Marianne Baker, nữ phụ tá đã làm việc cho ông Biden trong gần 20 năm qua. Bà Baker cho biết mình chưa từng nghe báo cáo về hành vi không đúng mực nào của ông Biden trong suốt thời gian là việc chung.

Ông Biden đối mặt với áp lực từ chính đảng Dân chủ

Kế hoạch phỏng vấn được công bố sau khi nhiều thành viên đảng Dân chủ thúc giục ông Biden trực tiếp trả lời các câu hỏi về cáo buộc này.

"Không thể để xảy ra việc bà (Reade) đang bị phớt lờ chỉ vì đó là một sự thật không dễ nghe đối với một số người nhất định thuộc đảng Dân chủ", bà Nina Turner, đồng lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ông Bernie Sanders chỉ trích đội ngũ tranh cử của ông Biden.

Ông Sanders đã quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và tuyên bố ủng hộ ông Biden.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi lên tiếng bênh vực ông Joe Biden trước cáo buộc ông tấn công tình dục. Ảnh: THE HILL

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (cũng là một thành viên đảng Dân chủ) ngày 29-4 đã lên tiếng bênh vực và mô tả ông Biden là một cựu phó tổng thống nổi tiếng với các chính sách nhằm chấm dứt tình trạng lạm dụng phụ nữ.

Bà Pelosi nói về ông Biden rằng "ông ấy là con người đại diện cho sự hy vọng, lạc quan và đáng tin cậy cho đất nước của chúng ta - một con người có giá trị quan vĩ đại".

Bà Pelosi cũng nhắc lại rằng các nhân viên từng làm việc trong văn phòng của ông Biden đã nói rõ rằng theo những gì họ nhớ, không có bất kỳ khiếu nại tấn công tình dục nào như vậy.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết bà tôn trọng phong trào #MeToo - phong trào chống tấn công và lạm dụng tình dục phụ nữ.

Ông Trump cũng hối thúc ông Biden lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đồng thời là đối thủ của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, cũng hối thúc ông Biden trả lời báo giới về cáo buộc của bà Reade.

Ông Trump tuyên bố ông biết rõ các cáo buộc nhắm vào ông Biden đều là "cáo buộc không đúng sự thật" và nhắc lại rằng bản thân ông cũng nhiều lần bị cáo buộc như vậy.

"Nhưng tôi không thể nói thay ông Biden. Tôi chỉ có thể nói rằng ông ấy nên đáp trả (những người đưa ra cáo buộc - PV), tôi nghĩ rằng ông ấy nên trả lời họ", ông Trump nói.

Theo hãng tin RT, việc ông Trump lên tiếng như vậy có thể là chỉ dấu cho việc ông đã biết về kế hoạch trả lời phỏng vấn của ông Biden.

Theo Reuters, bản thân ông Trump cũng bị hơn 10 người phụ nữ cáo buộc ông đã tấn công tình dục hoặc có hành vi sai trái với mình. Cả tổng thống và đội ngũ phụ tá của ông đều phủ nhận các cáo buộc này.