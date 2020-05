Truyền thông Trung Quốc đang tận dụng những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump để phủ nhận các cáo buộc chống lại Bắc Kinh liên quan tới đại dịch COVID-19 , báo South China Morning Post đưa tin.

Trong cuộc họp báo hôm 15-5, ông Trump cho biết Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã bắt tay vào việc phát triển vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 11-1, "chỉ vài giờ sau khi mã gen của virus (SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 - PV) được công bố trực tuyến".

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh rằng ngày 11-1 là sớm hơn một ngày so với thời điểm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo Trung Quốc đã chia sẻ mã gen của virus SARS-CoV-2.

Ngày 17-5, đài truyền hình quốc gia CCTV viết trên mạng xã hội Weibo rằng thông tin trên của ông Trump "ngay lập tức dấy lên nghi vấn từ cộng đồng mạng trong nước và quốc tế rằng virus (SARS-CoV-2) đến từ đâu".

CCTV đặt ra câu hỏi: "Có phải Mỹ đã biết về virus này từ trước?".



Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu phát triển vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 11-1. Ảnh: AP

Trước đó - ngày 16-5, tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - viết trên tài khoản Weibo của mình rằng hành động nhanh chóng của NIH "chứng tỏ chủng virus Corona mới (tức virus SARS-CoV-2 - PV) đã lây lan ở Mỹ trước ngày 11-1".

Nhân dân Nhật báo còn cáo buộc "truyền thông và một số chính trị gia Mỹ đang nói dối".

Một tin bài của tờ Thời báo Hoàn cầu - phụ san của Nhân dân Nhật báo - cũng có một phần nội dung cáo buộc các chính trị gia Mỹ "đang nỗ lực đổ lỗi sự thất bại của chính họ cho Trung Quốc" trong khi chính Washington "đã biết từ trước rằng đại dịch đang sắp xảy ra".

Một bài viết khác cũng của Thời báo Hoàn cầu viết rằng: "Đáng chú ý, suốt đầu năm nay, ông Trump đã luôn luôn đánh giá thấp nguy cơ của chủng virus này đối với cộng đông".

Tài khoản Weibo của tờ báo này cũng làm nổi bật các bình luận của cư dân mạng Trung Quốc tỏ vẻ nghi ngờ các cáo buộc của Washington.

Tuy nhiên, các tin bài của Trung Quốc đã bỏ qua chi tiết quan trọng. Ngày 10-1 - trước khi Trung Quốc chính thức chia sẻ mã gen của virus SARS-CoV-2, các chuyên gia của Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) đã công bố một mã gen virus lên một cơ sở dữ liệu toàn cầu nguồn mở.



Vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng của công ty công nghệ sinh học Sinovac (Trung Quốc). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Mỹ liên tục cáo buộc rằng nguồn gốc virus SARS-CoV-2 là từ Trung Quốc, hoặc thậm chí là rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), và rằng Bắc Kinh không công khai thông tin dịch bệnh.

Một số chính trị gia Mỹ và một số nước phương Tây khác còn cho rằng Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho các nước vì đã để COVID-19 lây lan sang nước họ và gây thiệt hại cả về người và của.

WHO cũng bị kéo vào cuộc khi Washington cho rằng WHO bao che cho Bắc Kinh và Tổng thống Trump quyết định tạm dừng tài trợ ngân sách cho WHO.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và truyền thông Trung Quốc luôn phủ nhận các cáo buộc trên của phương Tây.