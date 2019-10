Bí ẩn lộ trình bất thường của xe tải chở 39 thi thể ở Anh

Theo điều tra của tờ The Irish Times (Anh), chiếc xe tải đã hai lần di chuyển qua lại giữa nước Anh và một số quốc gia châu Âu vài ngày trước khi vụ việc bị phát hiện ngày 23-10.

Trong chuyến đi đầu tiên, xe xuất phát từ TP cảng Dover (Anh), xe chạy và dừng ở nhiều địa điểm khác nhau ở Bỉ. Sau đó, xe đi ngang qua Pháp một thời gian ngắn và dừng ở khu vực biên giới rồi hướng về TP Dunkirk cũng thuộc Pháp.



Chiếc xe tải có liên quan trong vụ việc. Ảnh: REUTERS

Khi quay trở về Anh, xe dừng hai lần tại khu vực Thurrock gần Khu công nghiệp Waterglade ở Grays (đều thuộc hạt Essex của Anh) nơi phát hiện 39 thi thể. Hiện chưa thể xác định thời gian chính xác nhưng chuyến đi này được cho trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 22-10.

Chiếc xe sau đó di chuyển đến gần cảng Purfleet ở hạt Essex trước khi xuất hiện trở lại ở lục địa châu Âu. Xe tiếp tục đi theo lộ trình như trên qua Bỉ, vào Pháp, dừng thêm một lần ở Dunkirk rồi quay lại Anh. Ở Anh, xe lại tiếp tục dừng ở đại lộ phía đông gần nơi phát hiện 39 thi thể.

Hiện toàn bộ dữ liệu định vị GPS của chiếc xe đã được chuyển cho cảnh sát Essex điều tra.