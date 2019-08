Biên giới Pakistan-Ấn Độ lại nóng nguy hiểm

Ngày 5-8, Bộ Ngoại giao Pakistan lên tiếng phản đối việc Ấn Độ có quyết định hủy bỏ tình trạng tự trị tại bang Jammu and Kashmir, tin từ đài RT. Bang Jammu and Kashmir thuộc vùng đất Kashmir tranh chấp của hai nước và hiện do phía Ấn Độ kiểm soát.



Bộ Ngoại giao Pakistan lên tiếng sau khi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trước đó cùng ngày ký một sắc lệnh chính thức hủy bỏ tình trạng đặc biệt của bang Jammu and Kashmir. Theo đó, người dân Ấn Độ từ các nơi khác có quyền đến định cư và mua nhà cửa ở bang này.



Lính thiết giáp bán quân sự Ấn Độ đứng canh gác tại một tuyến đường ở TP Srinagar thuộc bang Jammu and Kashmir, ngày 4-8. Ảnh: AFP

Ý tưởng hủy bỏ quyền tự trị của bang số đông Hồi giáo Jammu and Kashmir đã được chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi và đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông vận động rất lâu, như một cách thúc đẩy các chính sách xem người Hindu là trung tâm.

Ông Ram Madhav, Tổng Thư ký đảng BJP, cho rằng việc chấm dứt sự tự trị của bang Jammu and Kashmir sẽ cho phép vùng đất này sáp nhập hoàn toàn vào liên bang Ấn Độ.

Pakistan - vốn xem toàn bộ vùng đất Kashmir là lãnh thổ của mình kịch liệt phản đối bước đi của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận việc Ấn Độ tước bỏ quyền tự trị của vùng đất Kashmir và của người dân vùng đất này. Islamabad cảnh cáo sẽ viện đến mọi phương án có thể để chống lại "bước đi bất hợp pháp" này của New Delhi.

Một số chính trị gia và quan chức cấp cao Pakistan cũng thể hiện sự phản đối bước đi của Ấn Độ. Ông Firdous Ashiq Awan, trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Imran Khan, cho rằng việc hủy bỏ quyền tự trị của người dân vùng Kashmir vi phạm luật pháp quốc tế và Pakistan sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ về ngoại giao và chính trị cho khu vực này.



Lính Ấn Độ đứng gác ở bang Jammu & Kashmir ngày 5-2019. Ảnh: REUTERS

Diễn biến mới tại vùng biên giới tranh chấp Kashmir rất đáng ngại, đặc biệt khi hai nước Ấn Độ và Pakistan gần như đã suýt nổ ra chiến tranh quy mô lớn hồi tháng 2.

Thời điểm đó, Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu sang phần đất Pakistan để không kích nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed trước đó đã tấn công lính Ấn Độ trên đất nước này. Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm chủ quyền và không chiến giữa hai nước nổ ra. May mắn là sự việc được dàn xếp kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện vẫn hiện hữu từ các sự cố va chạm hai bên ở biên giới Kashmir.