COVID-19 Mỹ: California có nguy cơ sẽ giống New York

Bang California (Mỹ) hôm 26-3 ghi nhận 1.232 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 chỉ tính riêng ở bang này lên 3.894, các nhà chức trách báo động rằng tỷ lệ lây nhiễm này hiện gần ngang bằng với New York, nơi hiện đang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 tại Mỹ.

"Tôi lo ngại rằng tình trạng ở California sẽ tồi tệ hơn, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó" - Tiến sĩ Peter Chin-Hong, giáo sư Y khoa và là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco chia sẻ trên trang cá nhân.



Khách hàng duy trì khoảng cách khi xếp hàng để vào siêu thị Trader Joe dọc theo Đại lộ Danh vọng Hollywood, khi đại dịch COVID-19 lan rộng ở California. Ảnh: AFP

Bà London Breed, Thị trưởng thành phố San Francisco, bang California lo ngại rằng với 1.232 ca nhiễm mới hôm 26-3 cho thấy bệnh dịch đang tăng với tỷ lệ 46%. Nếu xu hướng tăng tiếp tục như vậy, thành phố San Francisco của bà sẽ phải cần ít nhất thêm 5.000 giường bệnh và 1.500 máy thở, theo báo South China Morning Post.



Ở Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của đất nước, tình hình thậm chí còn tuyệt vọng hơn.



"Điều này sẽ không giết chết hầu hết chúng ta, nhưng chúng ta sẽ thấy nhiều người chết hơn chúng ta từng thấy" - ông Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles cho biết.



Theo Thống đốc bang California Gavin Newsom, cho đến nay, tiểu bang của ông mới chỉ xét nghiệm được 66.800 người. Điều này dấy lên lo ngại rằng tiểu bang đông dân nhất của Mỹ vẫn chưa được xét nghiệm hết, người nhiễm bệnh vẫn còn chưa được phát hiện và sự lây lan sẽ còn tiếp tục tăng.



"Chúng tôi thậm chí không biết những gì đang diễn ra trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi không có đủ khả năng kiểm tra chẩn đoán" - ông Newsom cho biết.



Tuần trước, trong một lá thư xin trợ giúp từ liên bang, ông Newsom đã viết rằng nếu tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục tăng, hơn một nửa số cư dân bang California có thể bị nhiễm bệnh trong vòng hai tháng.

Hiện New York vẫn đứng đầu Mỹ về các trường hợp nhiễm COVID-19 với 37.258 ca nhiễm trên toàn tiểu bang, và 21.300 ca nhiễm chỉ tính riêng thành phố New York. Bang này cũng báo cáo 80 trường hợp tử vong. Tổng cộng New York từ hôm 23-3 đến nay đã xét nghiệm được 90.000 trường hợp.



Mỹ đã trở thành nước đứng đầu về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới, với 85.653 ca tính đến 26-3, theo dữ liệu được cập nhật liên tục của Đại học John Hopkins. Ít nhất 1.290 người đã tử vong vì dịch bệnh tại Mỹ.

Trung Quốc đang đứng thứ hai với 81.782 ca nhiễm và Italy theo sau với 80.589 ca. Tây Ban Nha, Đức, Pháp đứng ở các vị trí tiếp theo, trong khi Iran, điểm nóng lớn nhất Trung Đông, đã báo cáo 29.406 ca nhiễm, xếp thứ 7 toàn cầu.

New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Mỹ, trong đó New York đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm, trở thành ổ dịch lớn nhất nước Mỹ.