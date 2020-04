Ngày 4-4 (giờ địa phương), Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo, cho biết ông vừa nhận được tin máy bay chở 1.000 máy trợ thở do nhiều công ty Trung Quốc quyên góp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, theo tạp chí Vox.

Theo lời ông Cuomo, đóng góp vào lô hàng quyên góp này có chính phủ Trung Quốc, các tỉ phú Jack Ma và Joseph Tsai - đồng sáng lập Tập đoàn Thương mại Alibaba.

"Tôi rất biết ơn vì sự đóng góp của họ, điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, nó rất quan trọng và sẽ có tác động sâu sắc đến chúng tôi" - ông Cuomo nhấn mạnh.



Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ điều trị bằng máy trợ thở tại một bệnh viện ở bang New York (Mỹ), ngày 2-4. Ảnh: AFP

Với sự đóng góp này và cộng 140 máy thở vừa được bang Oregon lân cận hỗ trợ, New York sẽ có thêm 1.140 máy thở, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tại bang này.

Thống đốc Cuomo cho biết trước mắt ông đã ra lệnh các bệnh viện điều chỉnh lại việc sử dụng máy thở, trong đó ưu tiên cho các trường hợp nặng trước. Chính quyền của ông Cuomo cũng hứa sẽ trả lại các máy thở cho Oregon nếu bang này cần.

Nhiều ngày nay chính quyền bang New York đã nhiều lần yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ thêm máy thở phục vụ công tác chống dịch, tuy nhiên số máy được gửi đến không đủ đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Trước tình hình trên, ngày 3-4 ông Cuomo cho biết đang thảo luận với chính phủ liên bang về việc cho phép các cơ quan y tế nhà nước có thể trưng dụng máy thở, thiết bị y tế từ các cơ sở tư nhân hiện chưa sử dụng đến.

Bên cạnh đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ được huy động để khẩn trương vận chuyển các thiết bị y tế đến các bệnh viện điều trị COVID-19 ở New York, theo hãng tin AP.

Tính đến sáng 4-4 (theo giờ bờ Đông Mỹ) Mỹ ghi nhận 311.637 ca nhiễm COVID-19 với 8.454 người tử vong. Đáng chú ý, chỉ riêng bang New York đã có 114.775 bệnh nhân trong đó 3.565 người đã chết.