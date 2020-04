Ngày 4-4 Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad kêu gọi Mỹ-Trung cùng nhau hợp tác chống lại đại dịch COVID-19 cũng như mong muốn Bắc Kinh đẩy mạnh việc cung cấp vật tư y tế cho Washington, theo báo South China Morning Post.

Trong một bức thư mở có tựa đề “Move Forward Together” (tạm dịch: Cùng nhau tiến về phía trước), Đại sứ Branstad gọi đại dịch COVID-19 là “kẻ thù chung” đang đe dọa tính mạng của người dân trên toàn thế giới.

Đại sứ Branstad cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang về việc hai nước cùng hợp tác giải quyết khủng hoảng đại dịch COVID-19.

"Không một quốc gia nào có thể chiến đấu một mình trong cuộc chiến này” – ông Branstad khẳng định: "Tôi tin tưởng rằng hai nước chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác để chống lại kẻ thù chung”.

"Tiến lên cùng nhau, tôi hiểu rằng chúng ta sẽ vượt qua những thời điểm khó khăn này" - Đại sứ Branstad nhấn mạnh.



Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đăng tải nội dung bức thư của Đại sứ Terry Branstad. Ảnh: CGTN

Theo ông Branstad, cuộc trao đổi với ông Trịnh diễn ra sau cuộc điện đàm hồi tuần trước giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đại dịch COVID-19.

South China Morning Post cho hay giọng điệu của Đại sứ Branstad trong bức thư có vẻ mềm mỏng, trái ngược hoàn toàn với những lời lẽ “cứng rắn” trong một bài viết trước đây, khi Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc trích dẫn câu nói của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 là “virus Trung Quốc”.

Trong bức thư trên, Đại sứ Branstad cũng bày tỏ sự đánh giá cao của mình với việc Trung Quốc đang đẩy mạnh cung cấp vật tư y tế cần thiết cho Mỹ.

Theo ông Branstad, Đại sứ quán Mỹ đang “làm việc tích cực với quan chức Chính phủ Trung Quốc” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển trang thiết bị bảo hộ cá nhân từ Trung Quốc sang Mỹ.



Các nhân viên y tế đang chuyển thi thể các nạn nhân tử vong vì COVID-19 đến một nhà xác tạm thời ở tại Trung tâm y tế Wyckoff Heights, New York (Mỹ) hôm 4-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tính đến ngày 4-4 (giờ địa phương), Mỹ là quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì COVID-19 với 310.233 ca nhiễm và 8.444 ca tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Hiện Mỹ cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt lớn vật tư y tế, trong đó có khẩu trang và máy trợ thở. Chính phủ Mỹ tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp trên thế giới. Ngày 4-4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã quyết định cho phép nhập khẩu khẩu trang KN95 từ Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề Trung Quốc xuất khẩu vật tư y tế giúp thế giới chống COVID-19, ông Hua Sheng - Trưởng khoa kinh tế Đại học Đông Nam ở Nam Kinh (Trung Quốc) nói rằng Bắc Kinh nên tiếp tục trợ giúp các nước trong cuộc chiến khốc liệt này.

"Từ giờ trở đi, Trung Quốc nên tích cực giúp đỡ các quốc gia khác trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 của họ" - ông Hua nói với South China Morning Post.