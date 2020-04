Theo số liệu của ĐH Johns Hopkins, trong vòng 24 giờ qua Mỹ đã ghi nhận thêm tới 4.491 người tử vong vì COVID-19, mức tăng kỷ lục từ đầu dịch.

Tuy nhiên, số liệu này có thể đã cộng thêm những ca tử vong nghi do nhiễm COVID-19. Trước đây, những ca tử vong nghi do COVID-19 không được tính, theo kênh Channel News Asia.



Một phòng chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 ở quận Brooklyn, TP New York. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



TP New York - nơi có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất của Mỹ cho biết sẽ bổ sung 3.778 ca tử vong “nghi liên quan COVID-19” vào số liệu của mình.



Theo trang thống kê Worldometer, tính đến 11 giờ 15 phút ngày 17-4 (giờ VN), Mỹ có 678.144 bệnh nhân COVID-19, trong đó 34.641 người đã tử vong.

Chỉ riêng tại bang New York - tâm dịch của Mỹ, hơn 12.000 ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo.

Với các số liệu trên, Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm lẫn số ca tử vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 16-4 công bố ba giai đoạn mở cửa lại kinh tế Mỹ, cho phép thống đốc bang "thực hiện cách tiếp cận có chủ ý theo từng giai đoạn để mở cửa từng bang”.