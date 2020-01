Giáo sư Harvard bị cáo buộc che giấu tài trợ từ Trung Quốc

Theo báo The New York Times, vào chiều 28-1 (giờ địa phương), giáo sư Charles M. Lieber - trưởng khoa Hóa học và Sinh hóa của Đại học Harvard đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ do cáo buộc che giấu tiền tài trợ từ Trung Quốc.

Theo cáo trạng, ông Lieber bị bắt giữ vì che giấu mối quan hệ tài chính với chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là thông qua Kế hoạch Nghìn Nhân tài - một chương trình của chính phủ Trung Quốc để tuyển dụng các nhà khoa học quốc tế hàng đầu.



Giáo sư Charles M. Lieber trong một buổi lễ trao giải năm 2012. Ảnh: AFP



"Các cáo buộc của chính phủ Mỹ nhắm đối với giáo sư Lieber là cực kỳ nghiêm trọng. ĐH Harvard sẽ hợp tác cùng với các nhà chức trách liên bang và cũng đang tự xem xét cáo buộc về các hành vi sai trái" - phát ngôn viên của ĐH Harvard Johnathan Swain cho biết.



Nghi vấn về giáo sư Lieber bắt đầu vào năm 2018, khi các điều tra viên của Bộ Quốc phòng Mỹ đặt câu hỏi về nguồn thu nhập phụ của ông này. Được biết, số tiền tài trợ mà ông Lieber che giấu có thể lên đến 8 triệu đô, đến từ việc làm việc tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) và nhận tài trợ thông qua Kế hoạch Nghìn Nhân tài.

Cùng với ông Lieber, hai nhà khoa học khác cũng bị bắt giữ vào ngày 28-1. Trong đó, nhà nghiên cứu về ung thư tại ĐH Harvard Zaosong Zheng đã bị bắt giữ khi đang rời khỏi nước Mỹ với 21 ống nghiệm lấy trộm từ phòng thí nghiệm.

Giáo sư Lieber, 60 tuổi, là một nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Điện tử nano (Nanoelectronics) và là 1 trong 26 giáo sư của Đại học Harvard. Việc ông bị bắt giữ gây sốc cho cộng đồng nghiên cứu, đồng thời thể hiện quyết tâm loại bỏ các nhà khoa học lấy cắp tài sản trí tuệ của nước Mỹ.