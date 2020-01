Hạ viện sẽ chuyển các cáo buộc chính thức với Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện vào tuần tới, Reuters dẫn thông tin từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Thượng viện chỉ có thể mở phiên tòa xét xử ông Trump một khi Hạ viện chính thức chuyển các cáo buộc sang.



Cụ thể, theo lời bà Pelosi viết trong bức thư gửi đến các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện ngày 10-1, thì ngày 14-1 Hạ viện sẽ bỏ phiếu thống nhất một nghị quyết chỉ định "ban điều hành” Hạ viện để khởi tố ông Trump tại phiên tòa và sẽ chuyển các cáo buộc với ông Trump sang Thượng viện.

Reuters dẫn lời một số thành viên Dân chủ tại Hạ viện nói bà Pelosi có thể đưa tên 10 hạ nghị sĩ vào “ban điều hành”, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viên Jerrold Nadler.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trước phiên bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 9-1 về nghị quyết quyền lực chiến tranh nhằm hạn chế hành động của ông Trump với Iran. Ảnh: REUTERS

Hạ viện (do đảng Dân chủ chiếm đa số) trì hoãn chuyển các cáo buộc luận tội ông Trump sang Thượng viện ba tuần qua, dù đã chính thức thông qua các cáo buộc này - lạm dụng quyền lực và cản trở điều tra tại Hạ viện - từ ngày 18-12-2019. Lý do Hạ viện đưa ra là chưa có niềm tin Thượng viện (do đảng Cộng hòa chiếm đa số) sẽ mở phiên tòa xét xử công bằng một khi nhận được các cáo buộc. Bà Pelosi cũng muốn có thêm thời gian để thương lượng các quy tắc mở phiên tòa.

Đảng Dân chủ muốn Thượng viện một khi mở phiên tòa luận tội ông Trump phải triệu tập thêm nhân chứng mới cũng như xem xét các chứng cứ mới về việc ông Trump làm áp lực buộc chính phủ Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ông Biden đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí đề cử tổng thống bên đảng Dân chủ để cạnh tranh ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tới tận tuần rồi lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell vẫn bác ý kiến này. Ông McConnell nói rằng ông có đủ số phiếu Cộng hòa để bắt đầu phiên tòa mà không phải lấy lời khai thêm nhân chứng, trong đó có cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Ông Bolton - bị ông Trump sa thải hồi tháng 9-2019 - vài ngày trước nói rằng ông sẵn sàng ra cung cấp lời khai tại phiên tòa. Trong quá trình ra điều trần phục vụ cuộc điều tra của Hạ viện mấy tháng trước, một số nhân chứng cho biết ông Bolton từng phản đối mạnh chuyện ông Rudy Giuliani - luật sư riêng của ông Trump nỗ lực làm áp lực lên chính phủ Ukraine không qua các kênh ngoại giao thông thường. Các nhà điều tra Hạ viện tin rằng ông Bolton phản đối chuyện ông Trump phong tỏa khoản hỗ trợ quân sự 390 triệu USD với Ukraine.



Tổng thống Donald Trump (trái) và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thời còn làm việc chung. Ảnh: AP

Đảng Dân chủ cố gắng thuyết phục bộ phận thượng nghị sĩ Cộng hòa có chủ trương ôn hòa cho phép phỏng vấn thêm nhân chứng và có được sự ủng hộ bước đầu. Thượng nghị sĩ Susan Collins nói với báo chí rằng bà và “một nhóm nhỏ” thượng nghị sĩ Cộng hòa đang làm việc để đảm bảo các nhân chứng được gọi đến phiên tòa.

Dự kiến Thượng viện sẽ mở phiên xét xử và khả năng lớn sẽ tuyên ông Trump trắng án trước khi kỳ vận động tranh cử tổng thống 2020 vào cao điểm, theo Reuters. Muốn phế truất ông Trump phải cần tới 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý nhưng thời điểm này, chưa có tiếng nói Cộng hòa nào ủng hộ việc này.