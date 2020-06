Sáng 14-6, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn về các vấn đề nóng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Cuộc họp do ông Chung Eui-yong - Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia chủ trì.

Theo thông từ người phát ngôn của Nhà Xanh Kang Min-seok, cuộc họp sẽ xem xét lại tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên cũng như cân nhắc các phản ứng của Hàn Quốc đối với các de dọa từ Triều Tiên có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ liên Triều thế nào.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: KYODO NEWS

Cũng trong ngày 14-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nên tuân thủ các thỏa thuận mà hai nước đã ký trước đây. Động thái này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng có những cảnh báo sẽ đáp trả Seoul liên quan đến hoạt động rải truyền đơn chống phá ở biên giới, theo Yonhap.

"Hàn Quốc và Triều Tiên nên cố gắng tôn trọng tất cả các thỏa thuận liên Triều mà hai bên đã đạt được. Hiện chính phủ Hàn Quốc đang rất nghiêm túc theo dõi tình hình hiện tại” – tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, hôm 13-6, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ có hành động đáp trả đối với Seoul và đã giao cho quân đội thực hiện các bước đi tiếp theo.



Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) - nơi các quan chức an ninh hàng đầu nước này họp bàn về tình hình bán đảo Triều Tiên. Ảnh: YONHAP

"Tôi cảm thấy đã đến lúc cần thiết phải cắt đứt với chính quyền Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ sớm có hành động tiếp theo” – hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KNCA dẫn tuyên bố từ bà Kim Yo-jong.

Tuy nhiên, bà Kim không nói rõ cụ thể “hành động tiếp theo” là gì, nhưng đây có thể xem là các hành động đe dọa đối với Hàn Quốc trong tương lai, theo Yonhap. Một số nguồn tin nói rằng đây có thể là đe dọa về việc đóng cửa Văn phòng liên lạc chung hai miền tại TP Kaesong của Triều Tiên.