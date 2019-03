Hồi ký của Michelle Obama bán hơn 10 triệu bản

Michelle Obama ở New York, trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho cuốn hồi ký Becoming của mình. Ảnh: Richard Drew / AP

Theo báo The Guardian, dẫu đã rời xa Nhà Trắng, Michelle Obama tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng của mình khi cuốn tự truyện Becoming do bà chắp bút đang trở thành quyển hồi ký thành công nhất trong lịch sử xuất bản hiện đại, với hơn 10 triệu bản được bán cho đến nay.

Thomas Rabe, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Đức Bertelsmann, công ty mẹ của nhà xuất bản Becoming, Penguin Random House, cho biết đây là quyển sách thành công nhất trong năm qua.

Penguin Random House đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu giành quyền xuất bản tự truyện của Barack và Michelle Obama vào năm 2017, với mức đấu thầu trị giá 65 triệu đô la, một kỷ lục cho hồi ký của tổng thống Mỹ, đánh bại các đối thủ HarperCollins của Rupert Murdoch và Simon & Schuster.

Becoming trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi được xuất bản dưới 31 ngôn ngữ vào tháng 11 năm ngoái. Sách nói (audio book), được đọc bởi cựu đệ nhất phu nhân, cũng trở thành sản phẩm bán chạy nhất từ trước đến nay của Penguin Random House.

Vừa qua, Michelle đã thực hiện chuyến quảng bá tự truyện vòng quanh thế giới. Vé tham dự cho lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên của bà tại Hội trường Hoàng gia Anh tháng 12 năm ngoái được bán hết chỉ trong vài phút. Bà sẽ trở lại vào ngày 14 tháng 4 sắp tới tại đấu trường O2 có sức chứa 20.000 chỗ tại London, một địa điểm vốn chỉ dành cho concert của các ngôi sao nhạc pop.

Chuyến lưu diễn của bà cũng đã được thực hiện tại Copenhagen, Stockholm, Oslo, Paris và Amsterdam cũng như một chuỗi các sự kiện trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Tổng doanh số bán sách của Obama tại Anh hiện đang ở mức hơn 600.000, xếp thứ 11 trong danh sách các cuốn hồi ký và tiểu sử bán chạy nhất kể từ khi các ghi chép doanh thu bán hàng bắt đầu vào năm 1998, theo Nielsen BookScan.

Sự thành công của Becoming và Michelle Obama gợi nhắc đến quyển tự truyện nổi tiếng khắp thế giới Anne Frank, được xuất bản bản đầu tiên bằng tiếng Anh năm 1952 và ước tính đã bán 35 triệu bản bằng 65 ngôn ngữ.

Cuộc sống sau bức màn chính trị của gia đình Tổng thống Barack Obama đã thực sự chứng minh sức hút lớn của nó khi đôi vợ chồng cựu tổng thống vừa qua đã ký hợp đồng với “ông lớn” phim trực tuyến Netflix để sản xuất chương trình truyền hình và phim ảnh về mình.

Theo Nielsen BookScan, những quyển hồi ký bán chạy nhất tại Anh kể từ năm 1998 (đơn vị: triệu bản) dưới đây.



1. A Child Called It, Dave Pelzer – 1.12

2. The Sound of Laughter, Peter Kay – 853,000



3. My Autobiography, Alex Ferguson – 848,000



4. Billy, Pamela Stephenson – 807,000



5. At My Mother’s Knee ... and Other Low Joints, Paul O’Grady – 723,000



6. Dreams from My Father, Barack Obama – 711,000



7. Angela’s Ashes, Frank McCourt – 694,000



8. This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor, Adam Kay – 663,000

9. Sharon Osbourne Extreme – 656,000

10. Dear Fatty: The Perfect Mother’s Day Read, Dawn French – 646,000



11. Becoming, Michelle Obama – 600,000 since Nov 2018