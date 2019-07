Indonesia xây tường khổng lồ ngăn Jakarta chìm xuống biển

"Dự án này cần phải được hoàn thành nhanh chóng để ngăn Jarkata chìm xuống biển", Tổng thống Indonesia Joko Widodo chia sẻ với hãng tin AP hôm 26-7, đề cập đến dự án tường chắn biển khổng lồ được lên ý tưởng gần 10 năm trước.



Một đoạn tường chống nước biển tràn vào thủ đô Jakarta gây lũ. Ảnh: DJOURNAL

Được biết, thủ đô Jakarta của Indonesia được các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ chìm 1/3 thành phố xuống biển vào năm 2050 với tốc độ sụt lún 4 cm/năm như hiện tại. Đây là hậu quả của nhiều thập kỷ xây dựng thành phố tràn lan không quy hoạch và cách quản lý thiếu hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương.



Ông Widodo khẳng định ông sẽ quyết tâm thông qua được những dự án trọng yếu và các cải cách cần thiết, mặc cho các ý kiến trái chiều có thể nảy sinh. Ông cũng tái khẳng định lập trường rằng Indonesia cần phải có một thủ đô mới và nên đặt ở ngoài đảo Java, nơi hiện có 57% dân số nước này sinh sống.

"Chúng ta cần phải tách biệt thủ đô và trung tâm thương mại và tài chính là Jakarta, chúng tôi không muốn tiền chỉ tập trung trong đảo Java mà cần phải ở ngoài đảo nữa", Tổng thống Widodo nói. Một lí do khác mà ông đưa ra là vị trí địa lý của Jakarta khiến thành phố dễ bị lũ lụt và động đất.

Theo chuyên gia địa chất Heri Andreas thuộc Viện Công nghệ Bandung (Indonesia), dự án tường chống chìm sẽ tiêu tốn khoảng 42 tỉ USD và bao gồm ba giai đoạn. Gia cố 30 km đập ngăn biển, xây thêm 17 thực thể nhân tạo và những đoạn tường khổng lồ ở phía Đông và phía Tây vịnh Jakarta.