Một số chuyên gia y tế Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 được nhập khẩu từ Trung Quốc là không đạt tiêu chuẩn để sử dụng ở các nước này, theo báo Financial Times.

Ngoài ra, một số nước khác Cộng hòa Czech (CH Czech), Georgia và Philippines cũng phàn nàn về độ chính xác của các bộ kit xét nghiệm này.



Nhân viên một công ty công nghệ vi sinh ở Chiết Giang kiểm tra kit xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CHINA DAILY

Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc cho rằng kit xét nghiệm đã được dùng sai cách. Trong khi chính phủ Trung Quốc cho biết hầu hết các sản phẩm này chưa được cấp phép xuất khẩu.

Tây Ban Nha yêu cầu giao lại sản phẩm tốt hơn, Georgia hủy hợp đồng

Dẫn thông tin từ báo El Pais (Tây Ban Nha), Financial Times cho biết Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyên bố đã thu hồi 8.000 kit xét nghiệm nhanh do lo ngại chúng có thể tạo ra những kết quả không chính xác.

Madrid cũng sẽ gởi trả Trung Quốc 50.000 kit xét nghiệm đã được nhập khẩu vào Tây Ban Nha nhưng chưa được phân bổ cho các địa phương.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết Công ty Công nghệ vi sinh Bioeasy (Thâm Quyến, Trung Quốc) sẽ gửi lại 58.000 kit xét nghiệm chính xác hơn "trong vài ngày tới".

Lo ngại trước những nhận xét trên của Tây Ban Nha, chính phủ Georgia hôm 27-3 thông báo đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Bioeasy. Trước đó, Georgia đã đặt hàng 200.000 kit xét nghiệm nhanh của công ty này với giá 1.182.500 USD (gần 28 tỉ đồng), theo báo Civil (Georgia).

Theo Financial Times, Tây Ban Nha đã đặt hàng Trung Quốc một lượng khổng lồ các trang thiết bị y tế, bao gồm 5,5 triệu kit xét nghiệm, với tổng trị giá là 432 triệu euro (hơn 11,1 ngàn tỉ đồng). Hợp đồng ký kết với Công ty Bioeasy - khoảng 640.000 kit xét nghiệm - không nằm trong danh sách đơn hàng trên.



Đại diện Công ty Bioeasy cho rằng tỉ lệ kết quả lỗi cao như vậy là do các nhân viên y tế Tây Ban Nha đã không sử dụng đúng cách hoặc do lỗi của quá trình lấy mẫu. Công ty cũng thừa nhận sai sót do đã không hướng dẫn kỹ cho khách hàng về cách sử dụng kit xét nghiệm.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tất cả xét nghiệm phải thật chính xác

Theo hãng tin Al Jazeera, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một số lượng không xác định các kit xét nghiệm của Trung Quốc là không đạt tiêu chuẩn và Ankara buộc phải không sử dụng các kit này.

Ông Ates Kara, một thành viên Ủy ban cố vấn khoa học cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cho biết tỉ lệ kết quả lỗi là quá cao.

"Chúng tôi muốn tất cả xét nghiệm phải hoàn toàn chính xác" - ông Kara nói.

Financial Times cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 350.000 kit xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp phát hiện kháng thể từ một công ty tư nhân của Trung Quốc, chứ không phải đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết Ankara đã chọn một công ty Trung Quốc khác để nhập mua các kit xét nghiệm mới, theo Al Jazeera.

80% kit ở CH Czech, 60% kit ở Philippines bị lỗi

Báo Prague Morning (CH Czech) cho biết các chuyên gia nước này đánh giá 80% trong số 300.000 kit xét nghiệm nhanh mà CH Czech đặt mua từ Trung Quốc cho kết quả không chính xác.

Chuyên gia nha khoa Pavla Svrcinova của vùng Ostrava (đông bắc CH Czech) cho biết tỉ lệ kết quả lỗi là "tương đối cao".

"Chúng tôi đã sử dụng các kit xét nghiệm này cho những người đến cơ sở xét nghiệm. May mắn, chúng tôi cũng lấy mẫu cho các xét nghiệm khác và do đó biết được rằng tỉ lệ kết quả lỗi của bộ kit" - ông Svrcinova nói.

Theo Prague Morning, CH Czech đã đặt mua số dụng cụ y tế trên theo một đơn hàng trị giá 54 triệu koruna (gần 48 tỉ đồng).

Tuy nhiên, Viện Quốc gia về Y tế công cộng của CH Czech cho biết các bộ kit xét nghiệm trên chỉ có "vai trò hỗ trợ" chứ không dùng kết quả của nó để xác định ca bệnh.

Viện này giải thích, các kit xét nghiệm trên chỉ dùng để xác định một người có bị nhiễm COVID-19 không sau khi họ đã kết thúc 14 ngày cách ly.



Loại kit xét nghiệm COVID-19 được Trung Quốc hỗ trợ cho Philippines. Ảnh: TWITTER

Ngoài ra, giới chức y tế Philippines hôm 28-3 cũng nói rằng họ đã phải loại bỏ các bộ kit xét nghiệm Trung Quốc vì độ chính xác chỉ ở mức 40%, theo đài ABS-CBN (Philippines).

"Những kit xét nghiệm đầu tiên gửi đến từ Trung Quốc cho ra chỉ 40% kết quả chính xác. Chúng tôi không sử dụng chúng vì tỉ lệ chính xác là thấp" - Thứ trưởng Y tế Philippines, bà Maria Rosario Vergeire, nói.

Hôm 29-3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines tuyên bố hỗ trợ 102.000 kit xét nghiệm sử dụng phương pháp phân lập virus (RT-PCR) cho Manila.

Sau đó, Bộ Y tế Philippines xác nhận các bộ kit được Bắc Kinh gửi tới đã được kiểm tra và đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cơ quan này cũng xác nhận các bộ kit thiếu chính xác bị phàn nàn hôm 28-3 là sản phẩm quyên góp của một tổ chức tư nhân chứ không phải hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.

Chỉ 13 công ty được Trung Quốc xuất khẩu kit xét nghiệm COVID-19

Tuy nhiên, South China Morning Post cho hay rất nhiều công ty Trung Quốc đang xuất khẩu các trang thiết bị y tế cho các nước chống dịch COVID-19 nhưng chưa hề được Bắc Kinh cấp phép.

Giới chức Trung Quốc chỉ mới cấp phép cho 13 công ty được sản xuất các bộ kit xét nghiệm COVID-19, trong đó có tám công ty được phép sử dụng phương pháp phát hiện kháng thể.

Trong khi đó, nhiều công ty Trung Quốc đã nộp hồ sơ xin giấy phép trực tiếp ở châu Âu thay vì ở Trung Quốc. Khi thành công, các công ty này có thể xuất khẩu các mặt hàng y tế sang châu Âu, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông Zhang Shuwen, người sáng lập Công ty Công nghệ vi sinh Liming (Nam Kinh, Trung Quốc), cho biết ông "không nghĩ tới chuyện xin giấy phép ở Trung Quốc".

"Quá trình nộp đơn xin giấy phép tốn quá nhiều thời gian. Khi tôi hoàn tất việc xin phép, dịch bệnh có khi đã kết thúc rồi" - ông Zhang giải thích.