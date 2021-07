Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ thông tin nước này phê duyệt mua máy bay không người lái từ một công ty Trung Quốc dù hãng công nghệ này đã bị Washington trừng phạt, hãng tin Reuters cho hay.

Đầu tháng trước, tờ The Hill đưa tin một cuộc kiểm tra hôm 5-6 của Lầu Năm Góc kết luận hai máy bay không người lái do công ty công nghệ Đại Cương (DJI) chế tạo cho chính phủ Mỹ “không có mã độc hay ý định gây hại” và “được khuyến nghị” có thể sử dụng.

Ngày 23-7, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố nêu rõ “bài báo này là không chính xác và không nhất quán, và việc phát hành trái phép nội dung này đang bị Bộ xem xét”.



Một máy bay không người lái chụp ảnh trên không thuộc dòng Phantom (Tinh Linh) của DJI. Ảnh: DJI

“Giảm thiểu các mối đe dọa do các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ, bao gồm hệ thống DJI, vẫn là ưu tiên của Bộ Quốc phòng và Bộ đang tiếp tục đảm bảo các chính sách hiện hành vẫn được duy trì và được thực hiện một cách thích hợp” - Lầu Năm Góc tuyên bố.

Lầu Năm Góc nhắc lại rằng vì lý do an ninh mạng nên từ năm 2018, cơ quan này đã cấm sử dụng tất cả máy bay không người lái thương mại sản xuất sẵn. Năm 2019, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm sử dụng máy bay không người lài và linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của nước này đã mua công nghệ máy bay không người lái có sẵn nhưng thuộc danh mục được miễn trừ của các văn bản luật hiện hành.

DJI là công ty chiếm 70% thị phần phương tiện bay không người lái thương mại toàn cầu, có trụ sở tại TP Thâm Quyến (Trung Quốc) và đã mở văn phòng ở nhiều nước, gồm cả Mỹ, theo tờ Insider.