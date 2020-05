Trong phiên khai mạc kỳ họp NPC, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ NPC Vương Thần đã trình bày nghị quyết bảy điểm về luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong. Theo đó, Hong Kong cần thiết lập các thể chế để cải thiện hệ thống pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia. Các cơ quan liên quan của chính quyền Trung Quốc sẽ thành lập các cơ quan trực thuộc tại Hong Kong nếu cần thiết. Luật sẽ cấm các hành vi "ly khai", "lật đổ", "can thiệp từ nước ngoài" và "khủng bố" tại vùng lãnh thổ này, được cho là nhằm chống lại các nỗ lực của các thế lực chống Trung Quốc cổ vũ Hong Kong độc lập. Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc chưa thông báo nhiều chi tiết của luật mới cho phía Hong Kong. Ông Trần Trí Tư - thành viên của Hội đồng Hành chính Hong Kong - cho biết hiện tại, đoàn đại biểu Hong Kong tại NPC "được cung cấp ít thông tin". Còn bà Lâm nói rằng "chưa thể" cung cấp thông tin chi tiết về luật mới này.