Tờ The Wall Street Journal ngày 9-5 (giờ địa phương) dẫn nguồn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) khẳng định sắp tới sẽ giảm thời hạn nhập cảnh đối với phóng viên Trung Quốc xuống còn 90 ngày với khả năng gia hạn thêm 90 ngày nữa.

Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11-5 (giờ địa phương). Các phóng viên có hộ chiếu từ hai đặc khu Hong Kong và Macau không bị ảnh hưởng.

Một quan chức cấp cao của DHS cho biết cơ quan này thời gian tới cũng sẽ tăng cường xem xét các đơn xin thị thực của phóng viên Trung Quốc và có khả năng giảm tổng số phóng viên Trung Quốc tại Mỹ. Quan chức này cũng khẳng định các động thái trên hoàn toàn nhằm bảo vệ an ninh của Mỹ.



Bên trong văn phòng đại diện của Tân Hoa Xã đặt ở TP New York, Mỹ (Ảnh chụp hồi tháng 6-2011). Ảnh: REUTERS

Được biết, thị thực của phóng viên Trung Quốc tác nghiệm ở Mỹ trước đây không bị giới hạn và kéo dài theo thời gian làm việc. Bên cạnh đó, phóng viên Trung Quốc cũng chỉ cần phải làm thủ tục gia hạn nếu chuyển sang làm việc cho một công ty hoặc một hãng truyền thông khác.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định của Mỹ.

Tờ South China Morning Post cho biết đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2020, Washington có động thái gây cản trở hoặc hạn chế khả năng hoạt động của truyền thông Trung Quốc ở Mỹ.

Vào ngày 2-3 vừa qua, Washington đã ban lệnh yêu cầu hàng loạt đơn vị báo chí, truyên thông nhà nước của Trung Quốc phải cắt giảm một lượng lớn số nhân viên của mình ở Mỹ. Các đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm Tân Hoa Xã, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, China Daily và Nhân dân nhật báo.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ coi các đơn vị trên là "cơ quan đại diện nước ngoài". Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị cần phải có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ để mua hoặc thuê văn phòng làm việc tại Mỹ và nếu có thay đổi nhân sự phải báo lại với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đến ngày 18-3, Trung Quốc trả đũa bằng việc yêu cầu phóng viên là công dân Mỹ của ba tờ báo The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal nộp lại giấy phép hoạt động báo chí trong vòng 10 ngày đồng thời trục xuất thêm 13 phóng viên Mỹ, theo tờ The Guardian.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng trong xung quanh vấn đề minh bạch thông tin của Trung Quốc và nguồn gốc khởi phát của virus gây dịch COVID-19 có liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán.