Hôm 2-3, cơ quan y tế hạt King thuộc bang Washington (Mỹ) xác nhận đã có ca tử vong thứ hai do nhiễm virus COVID-19 là một bệnh nhân nam khoảng 70 tuổi điều trị tại Trung tâm Y tế EvergreenHealth ở Kirkland. Ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân nữ 50 tuổi cũng ở bang Washington được công bố ngày 1-3.

Giới chức Mỹ cũng xác nhận thêm 13 trường hợp nhiễm COVID-19 khác tại bang Washington, trong đó có hai phụ nữ ngoài 90 tuổi và 80 tuổi cùng một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả đều được điều trị tại Trung tâm Y tế Evergreen Health.



Người dân TP New York (Mỹ) đeo khẩu trang trên đường (Ảnh chụp ngày 25-1). Ảnh: AFP

Cũng ngày, Thống đốc TP New York Andrew M. Cuomo cho biết đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại bang này. Bệnh nhân là một phụ nữ bị nhiễm virus khi tới Iran và đang bị cách ly tại nhà riêng ở quận Manhattan.

“Bệnh nhân có các triệu chứng về hô hấp nhưng không ở trong tình trạng nghiêm trọng và đã được theo dõi chặt chẽ từ khi trở về New York” - Thống đốc Cuomo trấn an.



“Không có lý do gì phải lo lắng quá mức, rủi ro tổng thể ở New York vẫn ở mức thấp. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát tình hình và sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin” - Thống đốc Cuomo cho biết thêm.