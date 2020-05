Theo trang web thống kê Worldometer, tính đến tối 11-5 (giờ địa phương), số người chết vì COVID-19 ở Mỹ hiện đã gần 81.800, trong tổng số gần 1.386.000 ca nhiễm. Mỹ vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới, tính tới thời điểm này.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ được biết đã cao hơn số lượng tử vong do dịch cúm mùa gây ra mỗi năm, kể từ năm 1967. Số người chết vì COVID-19 cũng nhiều hơn hẳn người chết vì đại dịch AIDS gây ra trong suốt 11 năm ở Mỹ (từ năm 1981 đến năm 1992).

Các bang New York và New Jersey và New York - các điểm nóng COVID-19 của Mỹ - chiếm gần một nửa số người tử vong. Hiện tại hai tiểu bang này vẫn nằm trong số những nơi bị cách ly chặt chẽ nhất.



Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một bãi đậu xe ở bang Wisconsin, Mỹ. Ảnh: AP

Tiểu bang New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 27.000 người chết tính tới thời điểm này, theo số liệu thống kê của trang web Worldometer. Tại TP New York, số người chết theo ghi nhận của địa phương là 13.831, bên cạnh 5.048 trường hợp tử vong chưa được xác minh nguyên nhân.

Tuy nhiên theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 11-5, số người chết do COVID-19 ở TP New York trong khoảng thời gian từ ngày 11-4 đến 2-5 có thể phải tới 24.172 - cao hơn vài nghìn người so với số liệu chính thức được chính quyền địa phương báo cáo.

Hiện hàng loạt bang ở Mỹ đã và đang bắt đầu nới lỏng cách ly dù số ca nhiễm vẫn tăng mỗi ngày ở nhiều bang, như ở Mississippi, Minnesota và Nebraska. Thực tế này làm dấy lên nỗi lo có nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới.