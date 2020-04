Tính đến 10 giờ sáng ngày 9-4 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có 430.902 ca nhiễm, với 14.766 ca tử vong vì COVID-19. Số ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày 8-4 là 1.925 người, cũng là mức tăng kỷ lục ở nước này, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Đến nay, tất cả 50 bang, hạt Columbia và các lãnh thổ khác của Mỹ đều đã có người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bang Wyoming hiện là nơi duy nhất của Mỹ chưa có ca tử vong vì đại dịch COVID-19, theo đài CNN.

Bang New York vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19 tại Mỹ. Tính đến nay, bang New York có tổng cộng 149.316 người nhiễm bệnh, trong đó có 6.268 người đã tử vong, theo Thống đốc New York Andrew Cuomo.



Chỉ trong ngày 8-4, bang này ghi nhận thêm 6.932 ca nhiễm mới và 779 ca tử vong do COVID-19. Số ca tử vong mới ghi nhận là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.



Một bệnh nhân COVID-19 sống ở khu phố Harlem, quận Manhattan, thành phố New York được đưa vào bệnh viện bằng xe cứu thương. Ảnh: REUTERS

Các nhà nghiên cứu nói rằng tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn chưa đạt đỉnh. Họ dự đoán số ca tử vong sẽ có thể tăng cao đỉnh điểm vào cuối tuần này, theo thống kê của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle.

Các dự báo cũng cho thấy số lượng giường bệnh và máy thở cũng sẽ được sử dụng tối đa vào thời điểm kể trên.

Bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên thuộc nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng cho biết khu vực thành phố Philadelphia và hạt Columbia dự kiến sẽ là những điểm nóng mới của dịch COVID-19.

Bà cho biết giới hữu trách đang cẩn thận theo dõi thêm thành phố Houston vì đây là một trong bốn thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

Số ca tử vong ở Mỹ có thể cao hơn con số thống kê

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết số ca tử vong thực tế vì dịch COVID-19 có thể cao hơn con số được báo cáo.

"Một số trường hợp tử vong do COVID-19 có thể được phân loại nhầm là tử vong do viêm phổi nếu kết quả xét nghiệm không cho kết quả dương tính với COVID-19" - CDC cho biết.

Theo dữ liệu thống kê, không một người nào có thể miễn nhiễm với virus SARS-CoV-2, kể cả người trẻ tuổi và khỏe mạnh. Tuy nhiên, dữ liệu lại cho thấy người da đen có tỉ lệ tử vong cao hơn.



Bên trong nhà thờ St. John the Divine ở thành phố New York, nơi được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19

"Người Mỹ da đen đang bị virus SARS-CoV-2 tấn công rất mạnh. Ở bang Louisiana, người Mỹ gốc Phi chiếm 32% dân số của bang, nhưng lại có hơn 70% trường hợp tử vong vì dịch COVID-19. Điều này thấy rõ trong các dữ liệu thống kê. Chúng tôi đang làm mọi thứ để giải quyết vấn đề to lớn này” – Tổng thống Trump cho biết.



Thành phố Chicago, thuộc bang Illinois, cũng có khoảng 72% trường hợp tử vong do COVID-19 là người da đen dù họ chỉ chiếm khoảng 30% dân số ở Chicago.

Báo động ổ dịch nhà tù ở thành phố Chicago

Có hơn 400 trường hợp nhiễm COVID-19 có liên quan đến một nhà tù ở hạt Cook, thuộc thành phố Chicago, bang Illinois. Đây được biết là ổ dịch lớn nhất ở Mỹ ngoại trừ các cơ sở y tế.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cook hôm 8-4 nói rằng có tổng cộng 251 tù nhân và 150 nhân viên trại giam đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong đó, 22 người đã phải nhập viện để điều trị và 31 người khác đã được chuyển đến khu hồi sức.



Nhà tù hạt Cook ở thành phố Chicago có ít nhất 400 người mắc COVID-19. Ảnh: REUTERS

Nhà tù cho biết một tù nhân đã tử vong sau khi xuất hiện những triệu chứng của COVID-19. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định rõ thêm về nguyên nhân tử vong.

Để hạn chế dịch bệnh tiếp tục lây lan giữa các tù nhân, nhà tù đã tạo ra một khu trại giam riêng lẻ để cách ly những tù nhân nhiễm bệnh với những người còn lại. Được biết, nhà tù hiện đang giam giữ khoảng 4.700 tù nhân.



Hàng triệu người Mỹ đột nhiên thất nghiệp



Đã có hơn 6,6 triệu công nhân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đầu tiên khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt nền kinh tế hàng đầu thế giới này.



Tại New York, tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, doanh thu ước tính lỗ từ 10-15 tỉ USD. Thống đốc bang Andrew Cuomo tuyên bố những người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhận 600 USD mỗi tuần để trang trải cuộc sống.



Bang Tennessee cũng đã chứng kiến một con số kỷ lục về số người thất nghiệp, khi có tới 250.000 người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ trong vòng ba tuần qua, Thống đốc Bill Lee nói.