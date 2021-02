Mỹ sẽ xem xét kỹ lưỡng các thông tin nêu trong báo cáo mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm 9-2 về những phát hiện mới trong chuyến điều tra ở Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho hay.

Cùng ngày 9-2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhắc lại rằng Mỹ không tham gia vào việc “lên kế hoạch và tiến hành” chuyến công tác của nhóm chuyên gia WHO đến TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Bà Psaki cho biết chính quyền Washington muốn xem xét, đánh giá các kết quả điều tra và dữ liệu cơ bản mà WHO thu thập được ở Trung Quốc một cách độc lập và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những gì mà nhóm chuyên gia đã báo cáo.

Bà Psaki cho biết thêm rằng dù đã tái gia nhập WHO, Mỹ muốn “có một nhóm chuyên gia của riêng mình” điều tra tại Trung Quốc và coi đó là một yêu cầu “cấp bách”.



Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 9-2. Ảnh: REUTERS

Trong cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ hành động dựa vào những dữ liệu từ WHO và từ nguồn tin tình báo riêng của Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng rõ ràng Trung Quốc, ít nhất là cho đến nay, đã không đáp ứng sự minh bạch cần thiết như chúng tôi muốn" - ông Price nói.

Nhóm chuyên gia của WHO gồm 14 người đã đến Vũ Hán hôm 14-1 và trải qua hai tuần cách ly phòng dịch theo quy định của Trung Quốc. Nhóm điều tra đã làm việc tại nhiều địa điểm quan trọng, bao gồm chợ Hoa Nam và Viện Virus học Vũ Hán.

Trưởng nhóm điều tra của WHO, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có thể lây từ động vật sang người, ông Peter Ben Embarek cho rằng việc dịch COVID-19 xuất hiện ở các chợ đồ tươi sống ở Vũ Hán có thể là kết quả “một chặng đường rất dài và phức tạp liên quan đến cả việc di chuyển xuyên biên giới”.

Ông Embarek cảnh báo cần điều tra thêm về nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) qua thực phẩm đông lạnh. Ông Embarek nói rằng kết quả điều tra cho thấy dơi vẫn có khả năng cao là nguồn lây bệnh sang người và giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ các phòng thí nghiệm đã bị loại trừ.