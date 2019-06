Nga phản pháo việc Mỹ tấn công mạng, cài mã độc vào lưới điện

Nga đã phát hiện nhiều nỗ lực của các dịch vụ an ninh Mỹ tiến hành tấn công mạng nhằm vào các hệ thống kiểm soát cơ sở hạ tầng của Nga. Theo một nguồn tin giấu tên trong một cơ quan dịch vụ an ninh Nga, Moscow đã lưu ý về sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là những cuộc tấn công nhằm vào ngành vận tải, ngân hàng và các lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế, theo hãng tin Sputnik.



Cụm máy tính tại Trung tâm siêu máy tính Siberia. Ảnh: SPUTNIK



Theo nguồn tin, những hành động như vậy có thể coi là dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng, song thêm rằng Nga đến nay đã vô hiệu hóa thành công các nỗ lực của Mỹ trong việc tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nếu các cơ quan của Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công mạng “mà không thông báo cho nguyên thủ quốc gia” về các cuộc tấn công thì đó có thể là “dấu hiệu của chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin nhằm vào Nga”.

Ông Peskov nói thêm rằng một số lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Nga đã chịu thiệt hại và đang tiếp tục bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài. Thư ký báo chí Điện Kremlin thêm rằng các cơ quan của Nga không ngừng làm việc để ngăn chặn các cuộc tấn công làm tổn hại đáng kể tới nền kinh tế Nga.

Ông Peskov cũng chỉ ra rằng Moscow đã có nhiều nỗ lực khởi xướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đối phó tấn công mạng, nhưng Mỹ liên tục vờ không nghe những lời kêu gọi này.

Ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thượng viện Nga ngày 17-6 nói rằng cộng đồng toàn cầu nên lên án mạnh mẽ các kế hoạch của Mỹ trong việc cài phần mềm độc hại vào các hệ thống năng lượng của Nga nếu những thông tin đăng trên tờ The New York Times là đúng.

“Khi một người có ý định phạm tội phản bội chính mình, một hình phạt thường theo sau, ngay cả khi tội lỗi đó chưa được thực hiện. Các kế hoạch hữu quan của Mỹ, nếu được xác nhận chắc chắn, thì đó là hành vi phạm tội chống lại luật pháp quốc tế và cộng đồng toàn cầu nên lên án điều này một cách mạnh mẽ và toàn diện”, ông Kosachev viết trên Facebook.

Trước đó ngày 15-6, báo The New York Times tiết lộ Mỹ đang tăng cường các cuộc tấn công mạng vào lưới điện của Nga và cài mã độc vào hệ thống này.

The New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết việc cài mã độc vào mạng lưới điện của Nga vừa là thông điệp cảnh báo, vừa nhằm chuẩn bị cho việc tăng cường tấn công mạng sau này trong trường hợp Mỹ-Nga xảy ra xung đột.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trong những cuộc phỏng vấn với The New York Times ba tháng qua, các quan chức Mỹ xác nhận việc cài mã vào mạng lưới điện của Nga và các mục tiêu khác là một phần trong việc chuyển sang chiến lược an ninh cứng rắn hơn.

Hai quan chức chính phủ Mỹ cho hay họ tin rằng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được báo cáo bất kỳ chi tiết nào về mã máy tính của Mỹ được cài vào bên trong mạng lưới điện của Nga.

Lên tiếng về thông tin đăng trên The New York Times, Tổng thống Trump đã lên Twitter cáo buộc The New York Times lan truyền tin tức giả gây bất lợi cho uy tín và an ninh quốc gia của Mỹ.

“Đây là hành động đăng thông tin giả mạo độc hại, là hành động phản quốc từ một tờ báo lớn. Họ đang trở nên tuyệt vọng để tìm ra các câu chuyện, bất kỳ câu chuyện nào đều có thể được đưa ra, thậm chí là nếu có có hại của đất nước chúng ta" - ông Trump tuyên bố.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hồi tháng 3 tiết lộ Nga đã phát hiện khoảng 3 triệu cuộc tấn công nhắm vào các mạng lưới của Nga từ lãnh thổ Mỹ chỉ trong vòng vài ngày.

Hồi tháng 2, tờ The Washington Post tuyên bố một cuộc tấn công mạng của Mỹ đã cắt quyền tiếp cận internet đối với Cơ quan Nghiên cứu Internet của St.Petersburg (Nga) – một tổ chức bị Mỹ cáo cuộc tham gia can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. The Washington Post tuyên bố cuộc tấn công này là lời cảnh báo cho sự xâm nhập không gian mạng của Mỹ.