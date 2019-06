Lý do Mỹ tấn công mạng, cài mã độc vào lưới điện của Nga

Báo The New York Times ngày 15-6 tiết lộ Mỹ đang tăng cường các cuộc tấn công mạng vào mạng lưới điện của Nga và cài mã độc vào hệ thống này.

Theo The New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết việc cài mã độc vào mạng lưới điện của Nga vừa là thông điệp cảnh báo vừa nhằm chuẩn bị cho việc tăng cường tấn công mạng sau này trong trường hợp Mỹ-Nga xảy ra xung đột.



Một sĩ quan quân đội Mỹ trong một cuộc diễn tập về không gian mạng. Ảnh: Cnet

Trong những cuộc phỏng vấn với The New York Times ba tháng qua, các quan chức Mỹ xác nhận việc cài mã vào mạng lưới điện của Nga và các mục tiêu khác là một phần trong việc chuyển sang chiến lược an ninh cứng rắn hơn.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của Luật cấp thẩm quyền quốc phòng được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái, theo đó cho phép lãnh đạo quốc phòng cấp quyền "hoạt động quân sự bí mật" trên không gian mạng mà không cần sự cho phép của tổng thống.

Cũng trong năm ngoái, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ chỉ huy không gian mạng Mỹ, cơ quan thuộc Lầu Năm Góc phụ trách các hoạt động mạng của quân đội Mỹ, tiến hành các chiến dịch mà không cần thông qua ông.

Hai quan chức chính phủ Mỹ cho hay họ tin rằng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được báo cáo bất kỳ chi tiết nào về mã máy tính của Mỹ được cài vào bên trong mạng lưới điện của Nga.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton từ chối bình luận về thông tin của The New York Times. Nhà Trắng cũng chưa có phản hồi. Các quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ từ chối bình luận.