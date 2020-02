Ngành kinh tế hiếm hoi ở Trung Quốc hưởng lợi từ dịch COVID-19

Đài CNN ngày 13-2 đưa tin về một phát hiện thú vị về tình hình kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp do virus COVID-19 gây ra đang bùng phát trên cả nước này.

Theo đó, trong khi dịch bệnh có thể là nỗi ám ảnh với nền kinh tế Trung Quốc, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã vô tình được hưởng lợi, .

Người dân Trung Quốc được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi không cần thiết để giảm nguy cơ bị lây nhiễm virus COVID-19. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có nhiều thời gian để gặp nhau trên các trang mạng và hẹn nhau trên các trò chơi điện tử.



Vương giả vinh diệu là trò chơi điện tử được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng Douyu của Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: GAMERBRAVES

Niko Partners, một công ty nghiên cứu ngành công nghiệp trò chơi điện tử châu Á cho biết “ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến việc nhiều hơn những người chơi trò chơi điện tử ở nhà thay vì đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài, cho phép họ có nhiều thời gian cho các trò chơi này”.

Công ty này cũng dự đoán chi tiêu và lượt tải về của các ứng dụng trò chơi điện tử sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới do việc kéo dài kỳ nghỉ lễ và các lệnh hạn chế du lịch ở nhiều thành phố.

Trước đó, ngành công nghiệp này đã rất phát triển ở Trung Quốc. Lượt tải về của các ứng dụng trò chơi điện tử đã tăng hàng năm khoảng 27,5% và chi tiêu trong các ứng dụng này tăng 12,1%, theo công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower.

Trong dịp lễ vừa rồi, trên nền tảng phát trực tuyến Douyu của nước này, lượt xem của các trò chơi như Vương giả vinh diệu (Honor of Kings), PUBG hay Liên minh huyền thoại (League of Legends) đã tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo CNN, nhiều hãng phát triển trò chơi trực tuyến đã tăng cường quảng cáo và thay đổi chiến lược kinh doanh. Họ chuyển từ việc thu tiền lượt đăng ký ứng dụng sang khuyến khích người chơi mua sắm vật phẩm trang bị trong các trò chơi đã được tải về miễn phí.

“Có vẻ họ muốn tận dụng số lượng lớn người chơi mới tiềm năng là những người đang bị cách ly tại nhà”, chuyên gia phân tích thị trường trò chơi và ứng dụng trực tuyến Louise Shorthouse nói.

“Những người chơi thuộc thế hệ bây giờ đã quen với việc giành hầu hết thời gian rảnh trên không gian trò chơi điện tử của Trung Quốc, do đó các công ty đang xóa bỏ rào cản chi phí để thu hút người trẻ không muốn tốn tiền cho các phiên bản trò chơi trả phí ngay từ đầu”, ông Shorthouse nói.

CNN đã phỏng vấn ba người Trung Quốc về thời gian họ dành cho các trò chơi điện tử trong dịp lễ vừa quan.

Anh Zhanchao Yang, 24 tuổi là một người đã về quê ở tỉnh Hồ Bắc trong dịp lễ vừa qua. Do đó, trong suốt thời gian tự cách ly 14 ngày, anh đã dành nhiều thời gian hơn cho trò Vương giả vinh diệu.

Ngay cả khi ở quê, anh Yang cũng không có nhiều hoạt động: “bữa tối thường không có việc gì làm và tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi”. Do đó, buổi tối anh Yang chơi điện tử với bạn bè.

Trong khi đó, cô Jiahui Wang, 25 tuổi, cho biết: “Mỗi ngày tôi đều ở nhà, rất buồn chán. Tôi không muốn phải động não quá nhiều nên đã chọn những trò chơi nhẹ nhàng và vui vẻ”.

Cô này đã nghỉ lễ ở quê tại tỉnh Sơn Tây và đang tự cách ly ở Bắc Kinh trước khi được phép đi làm trở lại.

Cô cũng cho biết trò chơi điện tử có thể làm đa dạng hơn các đề tài nói chuyện trên nền tảng WeChat, ngoài các thông tin gây lo lắng về virus COVID-19.

“Tôi nghĩ các trò chơi điện tử là trò giải trí tuyệt vời và giúp chúng ta duy trì sức khỏe trí tuệ của mình”, theo anh Clement Wen - một kỹ sư cơ khí ở Quảng Đông, một người cũng dành nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử trong những ngày qua.