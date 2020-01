Nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang sốt ruột với tiến trình luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, thậm chí đang có ý kiến yêu cầu Thượng viện điều chỉnh quy định để thúc nhanh tiến trình này, theo Reuters.

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua hai điều khoản luận tội với ông Trump (lạm dụng quyền lực và cản trở Hạ viện điều tra) từ ngày 18-12 nhưng đến giờ vẫn chưa chuyển vụ việc sang cho Thượng viện tổ chức phiên tòa xét xử. Lý do đảng Dân chủ đưa ra cho sự trì hoãn của mình là vì chưa chắc chắn được Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) sẽ tổ chức phiên tòa xét xử công bằng.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer từng viết gay gắt trên trang cá nhân Twitter của mình: "Chúng tôi cần sự thật. Không ai cần một phiên tòa giả dối, vô nghĩa". Ông Schumer đã liên tục yêu cầu ông Connell triệu tập nhân chứng và xem xét các tài liệu bổ sung cho phiên tòa.

Ngoài lý do trên, nhiều nhà quan sát cho rằng một lý do nữa phe Dân chủ tại Hạ viện lần nữa chuyển vụ việc sang Thượng viện là vì muốn gây áp lực buộc phe Cộng hòa thỏa hiệp các quy tắc tổ chức phiên tòa theo hướng có lợi cho mình.

Trên CNN, nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho rằng thành viên hai đảng cần tuyên bố có tán thành triệu tập nhân chứng và xem xét thêm hồ sơ hay không. Việc gọi nhân chứng có thể gây bất lợi cho ông Trump, kèm theo đó là phiên tòa kéo dài nhiều tuần hơn dự kiến.



Ông Graham đề nghị thực hiện phiên tòa với luật mới. Ảnh: REUTERS

Theo quy định hiện tại thì Thượng viện chỉ có thể tổ chức phiên tòa luận tội ông Trump khi đã có đầy đủ các điều khoản luận tội. Vì thế, ngày 3-1, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell thừa nhận phiên tòa sẽ không thể bắt đầu nếu không có điều khoản luận tội mà Hạ viện chuyển qua.

Sốt ruột với sự trì hoãn của Hạ viện, trao đổi với đài Fox News ngày 5-1, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham vừa lên tiếng rằng ông muốn Thượng viện sửa luật để có thể bắt đầu tiến hành phiên tòa luận tội ông Trump. Theo ông, phiên tòa cần hoàn tất trong tháng 1 vì còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết.

Văn phòng ông Connell chưa bình luận về đề nghị của ông Graham.

Theo luật thì Thượng viện có thể đưa ra những quy tắc mới để thực hiện phiên tòa luận tội ông Trump. Tuy nhiên, với việc này Thượng viện sẽ phải lần đầu tiên "phá lệ" trong lịch sử luận tội tổng thống và hệ thống lập pháp sẽ bị đe dọa về sau.