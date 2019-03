Người dân New Zealand đổ xô mua súng trước khi sửa luật

Nhiều người dân New Zealand đã vội vã đổ xô đi mua súng vì lo ngại chính phủ sẽ siết Luật sở hữu súng, sau vụ xả súng kinh hoàng ở TP Christchurch, khiến 50 người thiệt mạng hôm 15-3, tạp chí Stuff của New Zealand cho hay.

Trước đó, ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố trước đó rằng “sẽ sửa luật” và bắt đầu áp dụng vào ngày 18-3. Ngay lập tức, báo cáo doanh số của các cửa hàng súng ở New Zealand tăng vọt trong hai ngày 16 và 17-3.



Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng hôm 15-3. Ảnh: AP

Trêm trang Facebook dành cho những người sử dụng súng Kiwi Gun Blog, cả người dùng súng lẫn chủ của những cửa hàng súng cho biết số lượng người mua súng tăng đột biến, cả mua trực tiếp ở cửa hàng và đặt hàng qua mạng.



Thảm họa xảy ra vào cuối tuần rồi khiến luật kiểm soát súng ở New Zealand lại một lần nữa được chú ý khi có đến năm khẩu súng được sử dụng trong thảm họa, tay súng người Úc có giấy phép sử dụng súng và đã mua súng hợp pháp, theo đài CNN.



Luật sở hữu súng New Zealand được ban hành vào năm 1984. Đến năm 1992, hai năm sau khi người đàn ông tâm thần David Gray bắn chết 13 người, luật có sửa đổi điều khoản liên quan đến loại súng cầm tay bán tự động kiểu quân đội. Dù có sửa đổi nhưng luật New Zealand vẫn được xem là thoải mái hơn phần lớn các nước phương Tây.

Tại New Zealand, các cá nhân trên 16 tuổi có quyền xin giấy phép sở hữu súng. Sau khi vượt qua các bước kiểm tra tiền sử phạm tội, bạo lực, sử dụng ma túy, cồn, có quan hệ với thành phần nguy hiểm không…, người xin cấp phép sẽ trải qua một khóa học sử dụng súng an toàn kéo dài vài tháng, sau đó được cấp phép.

Giấy phép sẽ được gia hạn sau mỗi 10 năm. Cảnh sát có quyền thu hồi giấy phép nếu cảm thấy mối đe dọa từ người đã được cấp phép.