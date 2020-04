Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-4 chỉ trích các báo cáo truyền thông liên quan tới lịch làm việc và thói quen hằng ngày gây tranh cãi của ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông đã làm việc từ sáng sớm tới tận khuya và đã không rời Nhà Trắng trong nhiều tháng qua. Ông tự nhận mình là tổng thống làm việc chăm chỉ nhất trong lịch sử, theo hãng tin RT.





Tổng thống Trump hôn cờ Mỹ tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) hồi tháng 3. Ảnh: AP



“Những người biết tôi và biết lịch sử của đất nước chúng ta đều nói rằng tôi là tổng thống làm việc chăm chỉ nhất trong lịch sử. Tôi không biết về điều đó nhưng tôi là một người làm việc chăm chỉ và có lẽ đã làm được nhiều điều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử trong ba năm rưỡi đầu tiên. Truyền thông giả mạo ghét điều đó” - Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 26-4.



Theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ dường như nhắm vào một bài báo gần đây đăng trên tờ The New York Times. Trong đó, The New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ về lịch trình làm việc và thói quen hằng ngày gây tranh cãi của ông Trump.

Các nguồn tin nói rằng mãi tới buổi chiều ông Trump mới có mặt tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Theo các nguồn tin, ông thường dành cả buổi sáng để theo dõi tin tức trên truyền hình và ăn thức ăn nhanh như khoai tây chiên trong khi xử lý đại dịch COVID-19.

Cũng theo bài báo của The New York Times, Tổng thống Trump hiếm khi tham dự các cuộc họp của nhóm đặc nhiệm về ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng trước khi diễn ra họp báo. Thậm chí, ông Trump cũng bị cho là không chuẩn bị cho các cuộc họp báo.

Tổng thống Trump đã nhanh chóng đáp trả trên Twitter, gọi tác giả của bài viết trên The New York Times là “phóng viên hạng ba”.

“Tôi làm việc từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya, đã không rời khỏi Nhà Trắng trong nhiều tháng nay (ngoại trừ sự kiện nhổ neo tàu bệnh viện Comfort) để xử lý các thỏa thuận thương mại, tái thiết quân đội… rồi sau đó tôi đọc được một câu chuyện giả dối trên The New York Times về lịch trình làm việc và thói quen ăn uống của tôi” - ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần chỉ trích các báo cáo truyền thông không chân thật khi dẫn các nguồn tin giấu tên để đưa tin về ông. Thậm chí hồi tháng trước, ông Trump cho rằng các phóng viên có thể đã sử dụng các nguồn tin hoàn toàn do họ tự nghĩ ra để bóp méo câu chuyện.