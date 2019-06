Saudi Arabia bắt giữ thủ lĩnh IS

Lực lượng đặc nhiệm của Saudi Arabia đã bắt giữ thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chi nhánh Yemen, hãng thông tấn nhà nước Saudi SPA ngày 25-6 đưa tin.

Theo bản tin của SPA, Abu Osama al-Muhajer, thủ lĩnh IS ở Yemen, cùng với một số thành viên khác của đội quân cờ đen bị bắt hôm 3-6.



Binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Ngoài ra, một số vũ khí, đạn dược và thiết bị viễn thông cũng đã bị tịch thu trong chiến dịch.

Hồi tháng 4, nhóm khủng bố IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào một đồn cảnh sát Saudi Arabia ở tây bắc thủ đô Riyadh, khiến bốn binh sĩ thiệt mạng.

Kể từ năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu Liên minh quân sự Hồi giáo chống Chủ nghĩa khủng bố với nhiệm vụ đánh bại IS.

Chi nhánh IS ở Yemen thực hiện vụ tấn công đầu tiên vào tháng 3-2015, với vụ đánh bom tự sát vào hai nhà thờ Hồi giáo ở Sana’a.

Kể từ đó, nhóm khủng bố quốc tế tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công phần lớn nhằm vào các mục tiêu dân sự có liên hệ với phong trào Hồi giáo Shiite Houthi.